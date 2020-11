Jean Paler și-a petrecut ultimele șase săptămâni din viața lui, prin spitalele din Brașov. A fost internat cu probleme cardiace, iar mai apoi a fost infectat cu noul coronavirus.

Comicul povestește că prin spitalele din Brașov, pe unde a trecut, condițiile sunt de Evul mediu, bolnavii neavând nici măcar toalete. „Mi s-au făcut șase teste, două au ieșit pozitive, iar alte patru-neconcludente, m-au mutat de colo-colo. Prima oară am fost internat la Spitalul ”Tractorul” din Brașov, vai de capul meu, nici WC nu era, mi-am făcut nevoile într-o pungă agățată de un scaun, așa mi s-a dat.

Mi-era și frig, am cerut încă o pătură. A fost cumplit, doctorii erau toți în alertă, am fost jignit, nimeni nu a ținut cont de mine. Acolo nu contează cum te cheamă, nu mai eram Jean Paler pentru nimeni!”, povestește actorul, care a mai adăugat că a fost externat fix după 42 de zile, perioada Postului Paștelui.

Are o pensie de mizerie

După o viață de muncă în slujba teatrului de revistă, Jean Paler spune că are o pensie de doar 940 de lei și că nu îi va ajunge să își plătească facturile, să cumpere medicamente dar și să își cumpere de mâncare. Acum, Jean Paler locuiește într-un apartament pe care îl deține la Sinaia, unde iarna vine mai repede, iar facturile pentru încălzire sunt foarte mari.

„Am dat deja drumul la căldură, nu se poate sta în casă, e foarte frig la munte. Să văd de unde voi avea bani să plătesc tot ce trebuie. Vine iarna, nu voi avea spectacole, am întrebat marii impresari, nimeni nu are nici o oferă, e un an mort. Noi, artiștii, vom muri de foame iarna aceasta. Eu ce să fac altceva? Sunt actor, am aproape 70 de ani. De ce să mă apuc la vârsta asta? Atâta știu, să fac oamenii să râdă. Nici să râdem nu mai putem!”, a mai declarat Jean Paler.

Actorul de comedie a mai spus că toate teatrele și toate spectacolele au fost anulate, în perioada de pandemie, iar artiștii pensionari, care mai au și pensii mici, vor muri la foame la propriu.