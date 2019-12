Show-ul care a făcut peste 100.000 de români să vibreze pe stadionul ,,Dan Păltinișanu”, din Timișoara, în vara lui 2019, va surprinde și datorită spectacolului de lumini și efecte speciale care s-au văzut pe scena festivalului. În plus, în fiecare dintre cele cinci ediții programate la TVR1, telespectatorii se vor bucura, dincolo de muzica care a marcat zeci de generații, de momente emoționante și pline de surprize aduse chiar de artiștii care au dominat topurile muzicale în anii ’80 – ’90.

Thomas Anders (Modern Talking) : ,,Diskoteka îmi va rămâne mereu în suflet”

Una dintre surprizele care se vor vedea pe TVR1, începând de mâine, îl are în plin plan pe Thomas Anders, solistul de la Modern Talking, care a trait un moment unic pe scena Diskoteka. Stadionul ,,Dan Păltinișanu” i-a făcut o surpriză uriașă artistului în momentul în care acesta a interpretat ,,You are my heart, you are my soul”. Reacția publicului din România l-a impresionat atât de tare, încât vedeta și-a adaptat versurile pe loc și a declarant, plin de emoții, că Diskoteka este cel mai bun show la care a participat în ultimul deceniu: ,,Seara asta o voi purta în inima mea toată viața. Ce s-a întâmplat aici, în Timișoara, când am văzut că generațiile și-au dat mâna și au cântat fiecare vers al acestei piese, rămâne un moment pe care nu îl voi putea uita niciodată”.

Cele cinci zile de spectacol care se văd în această săptămână, pe TVR1, anunță și noua ediție a festivalului Diskoteka care va avea loc în perioada 1-3 mai, în Timișoara, tot pe stadionul ,,Dan Păltinișanu”. Printre noile nume anunțate de organizatori, care vin în România, anul viitor, se numără DJ Bobo, Las Ketchup, Snap, Londonbeat și No Mercy.Pentru ediția a doua s-a înregistrat, deja, un nou record de vânzare. Primele 5000 de abonamente au fost cumpărate în mai puțin de o lună de când au devenit disponibile pe site-ul www.diskoteka.ro.

