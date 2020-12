Președintele Consiliului Național al PSD, Vasile Dîncu, susține că varianta unui guvern de uniune națională rămâne în picioare și că nu trebuie exclusă dintre variantele politice ale momentului. El a făcut aceste declarații la scurtă vreme după ce președinele Klaus Iohannis a declarat că nu a hotărât cui va încredința mandatul de premier.

„Nu ar fi exclus să se ajungă chiar și la soluția unui guvern de uniune națională. S-ar putea chiar ca în această a doua fază să se discute deja despre acest lucru”, a spus Vasile Dîncu.

Președintele Consiliului Național al PSD a arătat că și Marcel Ciolacu, președintele partidului, a tras aceeași concluzie după consultările cu Klaus Iohannis. Ciolacu a relatat că președintele ar fi transmis că în acest moment este nevoie de un consens la nivelul clasei politice pentru a da un guvern și un parlament capabile să resolve situațiile dificile care urmează, mai ales că se așteaptă și un al treilea val de pandemie.

PSD va participa la constituirea Parlamentului

Președintele Klaus Iohannis a anunțat că în 21 decembrie se va constitui noul Parlament și a precizat că va convoca noi consultări politice pentru desemnarea unui prim-ministru, dat fiind că în momentul acesta nu sunt întrunite condițiile pentru stabilirea unei persoane capabile să formeze un guvern.

În acest context, liderul social-democrat a respins speculațiile apărute în ultima vreme, potrivit cărora, PSD ar intenționa să nu participe la ședința de constituire a viitorului Parlamentu. Vasile Dîncu a precizat că acest subiect a fost luat în discuție la consultările de la Cotroceni dar numai în contextual în care PNL și USR PLUS s-au întâlnit în weekend pentru a-și împărți funcțiile de conducere la nivelul parlamentului.

„Am vorbit despre acest lucru în discuția cu președintele, doar în sensul următor: în mod normal, în negocierile pe care PNL și partenerul ales, USR PLUS, au discutat în weekend despre împărțirea comisiilor parlamentare, a funcțiilor din Parlament, acesta este un lucru care nu este corect, nici constituțional. Aceste lucruri se întâmplă în Parlament, după constituirea Parlamentului. Și am spus că noi nu vrem ca din cauza unor asemenea lucruri să fim nevoiți să avem asemenea soluții care nu sunt legale și nici constituționale. În nici un caz nu am vorbit despre boicotarea formării Parlamentului”, a spus Vasile Dîncu.