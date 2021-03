Bogdan Aurescu, ministrul de Externe al României, a avut o întrevedere cu secretarul american de stat, Antony Blinken. Cei doi oficiali au discutat despre parteneriatul strategic dintre cele două țări, despre prezența militară a SUA în România și securitatea din zona Mării Neage. De asemenea, Aurescu și Blinken au vorbit despre lupta împotriva corupției și programul Visa Waiver.

Bogdan Aurescu și Antony Blinken, concluzii după întâlnire

„ O discuție lungă și folositoare cu secretarul de stat Blinken. Am fost bucuros să continuăm dialogul fructuos de săptămâna trecută. Am căzut de acord să extindem și să aprofundăm parteneriatul strategic, am vorbit despre securitatea la Marea Neagră, despre un nou concept strategic privind NATO”. A scris ministrul Bogdan Aurescu pe contul de Twitter.

Pe aceeași rețea de socializare a postat și secretarul american de stat, Antony Blinken, după întâlnirea cu ministrul de Externe al României. Am avut o discuție bună cu ministrul român de Externe, Bogdan Aurescu, despre multiplele provocări pe care le avem de înfruntat împreună. Aștept întărirea parteneriatului nostru strategic, care durează de un deceniu, și o cooperare strânsă pe probleme de apărare, energie și lupta anticorupție din România.”

„A fost accentuată, în cadrul discuției, importanța coordonării cu partenerii care împărtășesc aceleași valori și priorități strategice”

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis un comunicat pe această temă. „Ministrul român al afacerilor externe și Secretarul de stat Antony Blinken au reconfirmat angajamentul ferm al României și Statelor Unite pentru consolidarea în continuare a Parteneriatului Strategic, inclusiv prin intensificarea dialogului politico-diplomatic și a cooperării bilaterale în domeniile prioritare ale Parteneriatului, precum și în ceea ce privește provocările la nivel global.

În acest sens, a fost accentuată, în cadrul discuției, importanța coordonării cu partenerii care împărtășesc aceleași valori și priorități strategice, precum și necesitatea promovării democrației și a statului de drept, inclusiv prin întărirea rezilienței strategice la nivel internațional”. Au informat reprezentanți ai MAE.