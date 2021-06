Discuții cu miză uriașă între liderii Rusiei și SUA. După ani întregi de dispută, Vladimir Putin și Joe Biden se întâlnesc pentru a-și marca propriile ideologii. Vladimir Putin și Joe Biden s-au întâlnit pe malul lacului Geneva din Elveția, miercuri, 16 iunie, în jurul orei 13.00.

Cei doi lideri au fost întâmpinați în fața vilei elvețiene de la Grange de către președintele Guy Parmelin. După o scurtă urare de bun-venit, Putin și Biden au intrat în clădirea care datează din secolul al XVIII-lea pentru a susține primele discuții politice.

Parmelin le-a urat celor doi lideri să aibă „un dialog productiv”.

„În numele guvernului elveţian, vreau să vă urez bun veni în Geneva, oraşul păcii. Este o onoare şi o plăcere pentru Elveţia să vă găzduiască aici pentru summit şi, în conformitate cu tradiţia sa de promovare a dialogului şi înţelegerii mutuale. Vă doresc un dialog fructuos în interesul celor două ţări şi al lumii”, a spus Parmelin.

Potrivit lui Joe Biden, toți liderii care îl susțin l-au sfătuit să se întâlnească cu președintele rus în primele șase luni de președinție, înainte de concretizarea completă a unei strategii din partea Rusiei, informează presa internațională.

Ian Bremmer, analist de politică externă, a notat pe Twitter că “mass-media de stat rusă face tot posibilul să pretindă că sunt încă o superputere”, în contextul întâlnirii dintre cei doi politicieni.

Russian state media doing their best to pretend they’re still a superpower.

Helpful for meeting—the optics of the one on one summit really matters to the Kremlin. https://t.co/gz3zdulpcf

— ian bremmer (@ianbremmer) June 16, 2021