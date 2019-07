Mii de constănțeni și turiști care au cântat și dansat, în Piața Ovidiu, alături de artiștii și trupele care participă la festivalul One au rezonat, seara trecută cu muzica și mai ales spusele liderului trupei Voltaj, Călin Goia. S-a făcut liniște când artistul a anunțat de pe scenă următorul cântec: „Piesa următoare este o piesă despre copii și, în seara asta, vrem să o cântăm în mod excepțional în memoria Alexandrei, de doar 15 ani, care nu mai departe de ieri dimineață… și-a pierdut viață așteptând ca autoritățile statului, în care ea avea mare încredere, să intervină. Știți foarte bine că a durat 19 ore și că a fost prea târziu”

Călin Goia a vorbit de neputința statului în a gestiona, în general, problemele țării. „Același stat care, poate printr-o educație mai performantă, putea să împiedice deplasarea ei în timpul vacanței ca să facă meditații, același stat care poate putea să ii ofere un transport public normal, de la sat la oraș fără a fi nevoită să facă autostopul, și-n principal același stat care nu a fost în stare să intervină în timp util pentru salvarea ei”.

Piesa dedicată Alexandrei, “De la capăt”, a umplut piața de lumini. „Lumina de care ea are nevoie și de care avem și noi nevoie, pentru că noi trebuie să reconstruim ceea ce am greșit. Cred că toți am greșit față de ea, pentru că toți avem o vină pentru că s-a ajuns în situația asta. Pentru că ori am fost nepăsători, ori am ales pe cine nu trebuie, ori nu ne-am dus la vot. Și acum am ajuns în situația în care o plângem pe Alexandra și nu numai pe ea, și situația în care trebuie să dăm un reset, și să o luăm de la capăt”, a spus Călin Goia.

După interpretarea melodiei, cântată de miile de voci din centrul vechi al Constanței, liderul trupei Voltaj a transmis un mesaj optimist, arătând însă cu degetul spre autoritățile statului: „Mai este speranța și aceste lumini sunt dovadă că mai este speranța. De asta avem nevoie. Schimbarea începe cu noi. E nevoie de mai multă empatie față de cei de lângă noi. Când aruncăm un chiștoc să ne gândim la cel de lângă noi. Schimbarea începe cu noi. Mai multă dragoste față de cei de lângă noi. Rușine Poliției Române, instituțiilor statului care ne au adus în situația asta!”

Te-ar putea interesa și: