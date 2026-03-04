Director din Primăria Capitalei, condamnat pentru angajarea ilegală a soției unui coleg de partid

Victor Emanuel Picu, fost director al Direcţiei Generale de Arhitectură Peisagistică şi Monumente de For Public (DGAPMFP) din cadrul Primăriei Capitalei, a fost condamnat de Curtea de Apel Bucureşti la 3 ani şi 2 luni de închisoare cu executare pentru abuz în serviciu şi fals intelectual. Decizia vizează modul în care Picu și alte persoane implicate ar fi facilitat angajarea ilegală a Valentinei Ţoancă, soția unui coleg de partid, în funcții publice.

În același dosar, Matei Gheorghiţă, primar al comunei Şelaru din judeţul Dâmboviţa, a primit 3 ani şi 8 luni de închisoare cu executare pentru abuz în serviciu, complicitate la abuz şi fals intelectual. Emilian Petre Dragne, secretar general al comunei Şelaru, a fost condamnat la 3 ani şi 6 luni de închisoare cu executare, iar Stelian Dorel Ţoancă, soţul Valentinei Ţoancă, a primit 3 ani şi 2 luni de închisoare cu executare.

Trei funcţionari de la DGAPMFP au primit pedepse cu suspendare: Valentina Ţoancă, Cristina-Luminiţa Cristea şi Mariana Radu. Instanţa a mai dispus confiscarea sumei de 125.424 lei de la Valentina Ţoancă. Decizia Curţii de Apel Bucureşti nu este definitivă.

Potrivit procurorilor DNA, la începutul anului 2021, Valentina Ţoancă a fost angajată formal ca „consilier personal” în comuna Şelaru, cu scopul detaşării ulterioare la DGAPMFP. Gheorghiţă Matei şi Emilian Petre Dragne, cu sprijinul lui Stelian Dorel Ţoancă, au facilitat această angajare, care ar fi fost doar formală. Angajarea s-a realizat fără respectarea prevederilor legale din Codul administrativ şi Codul muncii şi a implicat falsificarea documentelor necesare.

La șase zile de la angajarea în comuna Şelaru, Valentina Ţoancă a fost detaşată la DGAPMFP, cu aprobarea directorului general Victor Emanuel Picu și a subordonatelor sale, Mariana Radu și Cristina-Luminiţa Cristea. Aceasta a ocupat funcţia de şef al Biroului Strategie Programe şi Proiecte de Arhitectură Peisagistică între 15 martie 2021 și 14 martie 2022, deși nu avea studii de specialitate în domeniu.

Prin această detaşare, Valentina Ţoancă ar fi obţinut drepturi salariale necuvenite în valoare totală de 125.424 lei brut, de la DGAPMFP şi primăria comunei Şelaru. Direcţia Generală de Arhitectură Peisagistică şi Monumente de For Public și primăria comunei Şelaru nu s-au constituit parte civilă în proces.

Victor Emanuel Picu a ocupat, de-a lungul carierei, mai multe funcţii publice, printre care consilier local, şef al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi director general al Direcţiei Generale de Investiţii şi Dezvoltare din cadrul Primăriei Capitalei.