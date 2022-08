Dinamo e la pământ și în liga a 2-a, antrenorul se plânge de mizeria găsită la club

Viață grea pentru Dinamo și în liga a 2-a. „Roș-albii” au pierdut, sâmbătă, confruntarea disputată în deplasare, cu Viitorul Pandurii, scor 0-2. Golurile gorjenilor au fost reușite de Claudiu Dragu, în minutul 56, și de Alexandru Micle, în minutul 86. Dinamo pierduse și în etapa precedentă, pe teren propriu, scor 1-3 cu Oțelul Galați.

Dinamo a început catastrofal sezonul

Așa că speranțele dinamoviștilor, de-a reveni urgent în Liga I, după retrogradarea în premieră pentru club, în finalul stagiunii trecute, par a fi utopice. Antrenorul Ovidiu Burcă s-a plâns de dezastrul pe care l-a găsit în „Groapă” și a spus că nu poate să îndrepte prea multe lucruri.

Am pierdut cu 0-2, dar cred că am făcut un meci destul de bun până la primul gol primit. Încerc să creez o echipă cu un stil dominant, dar nu-i ușor. Sunt ferm convins că echipa va arăta altfel cu timpul. Eu am nevoie de 6-8 săptămâni pentru a face echipa să joace, cred că am nevoie de puțin timp.

Antrenorul se plânge de condițiile găsite

„Am văzut multe lucruri bune, am avut controlul balonului, am văzut o echipă care a arătat așa cum trebuie să arate Dinamo. Sunt mâhnit că am pierdut, dar, repet, am văzut multe lucruri bune. Mai spun o dată: am nevoie de 6-8 săptămâni!

Nu mi-a fost frică să-i titularizez pe Ghezali și Bena, vreau să urgentez cât mai repede acomodarea lor. Sunt doi jucători care pot aduce un plus, sper să se adapteze cât mai repede.

Mai sunt discuții pentru doi jucători care vor veni săptămâna viitoare, sper să rezolve lucrurile. E de lucrat în toate compartimentele, dar nu pot repara eu ce s-a întâmplat în ultimii doi ani în clubul ăsta, s-au lăsat numai mizerii în club!”, a declarat tehnicianul, la Orange Sport.

„Suporterii și-au pierdut răbdarea, dar sunt convins că vom arăta mai bine de la săptămână la săptămână”, a mai spus antrenorul dinamovist.