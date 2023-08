Dinamo câștigă la Voluntari, după un thriller cu 5 goluri și un penalty ratat

Dinamo a obţinut prima sa victorie în deplasare din acest sezon şi a doua consecutivă, după ce ilfovenii au ratat un penalty în min. 90+7, prin islandezul Runar Mar Sigurjonsson (şut pe lângă), după un fault comis de Josue Homawoo asupra lui Andrei Dumiter.

Gazdele au deschis scorul prin fundaşul argentinian Patricio Matricardi (19), dar Dinamo a egalat la scurt timp prin portughezul Goncalo Gregorio (24). Echipa antrenată de Ovidiu Burcă a preluat conducerea în debutul reprizei secunde, prin golul înscris de Cristian Costin, după doar 43 de secunde, profitând de o ieşire neinspirată a portarului Octavian Vâlceanu. Ex-dinamovistul Adam Nemec (80) a restabilit egalitatea, dar Dinamo a marcat golul victoriei prin fundaşul Răzvan Patriche (87), cu o lovitură de cap din unghi, la o poziţionare eronată a lui Vâlceanu.

FC Voluntari a avut o bară în min. 39, prin Igor Armaş.

FC Voluntari – Dinamo Bucureşti 2-3 (1-1), Stadion ”Anghel Iordănescu” – Voluntari

Au marcat: Patricio Matricardi (19), Adam Nemec (80), respectiv Goncalo Gregorio (24), Cristian Costin (46), Răzvan Patriche (87).

Runar Mar Sigurjonsson (FC Voluntari) a ratat un penalty în min. 90+7 (pe lângă).

Arbitru: Radu Petrescu (Bucureşti); arbitri asistenţi: Mircea Mihail Grigoriu (Bucureşti), Mihai Marius Marica (Bistriţa); al patrulea oficial: Andrei Moroiţă (Ploieşti)

Arbitru video: Sorin Costreie (Buftea); arbitri asistenţi: Marius Cristian Marchidanu (Brăila)

Observatori: Irina Mîrţ (Bucureşti) – CCA, Paul Cazan (Bucureşti) – LPF

sursa: Agerpres.

„O partidă grea, am avut puțină șansă la final, dar per total cred că am dominat și am înscris 3 goluri, ceea ce nu e ușor pe terenul celor de la Voluntari. Nu a fost un meci special pentru mine. Am prieteni aici, în afara terenului putem să stăm, să bem ceva, dar pe teren, nu avem mamă, nu avem tată.

Era prea repede să vorbim și de retrogradare, și de play-off. Trebuie să luăm meci cu meci. Mie-mi plac ideile lui Mister, simți că joci un fotbal diferit de ce am mai întâlnit în campionat. Îmi face plăcere și cred că ne avantajează stilul acesta”, a spus dinamovistul Cristi Costin, conform Digi Sport.