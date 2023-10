Dinamo a remizat cu Poli Iași. Bucureștenii n-au mai câștigat de opt meciuri

Dinamo București a încheiat încă o partidă fără victorie în SuperLiga la fotbal, în fața echipei Poli Iași. Jucătorii bucureșteni sunt la cel de-al optulea meci în care nu au mai obținut un rezultat pozitiv. Meciul s-a disputat pe Arena Națională, în etapa a 14-a sezonului competițional.

Dinamo şi Poli Iaşi s-au anulat reciproc, într-o partidă fără culoare. Deși ambele echipe aveau nevoie de victorie, ocaziile de gol au lipsit. Iar rezultatul înregistrat pe tabela de marcaj, la finalul partidei a fost alb, 0-0.

După acest joc, Poli Iaşi ocupă poziţia a zecea în clasament, cu 16 puncte. Situația este mult mai îngrijorătoare pentru Dinamo. Câinii roșii au ajuns pe penultimul loc, al 15-lea, cu zece puncte. Ultimul loc este ocupat de UTA Arad.

„Câinii” au cel mai slab atac din campionat, cu doar opt goluri marcate. De asemenea, „se laudă” și cu cea mai slabă apărare, cu 24 de goluri primite. Dinamo împarte acest titlu cu FCU Craiova. De partea cealaltă, Poli Iași are o singură înfrângere în ultimele cinci partide din SuperLiga. În etapa precedentă, moldovenii au remizat pe teren propriu cu FCU Craiova, scor 1-1.

La finalul meciului încheiat la egalitate, antrenorul lui Dinamo, Ovidiu Burcă, a făcut o serie de declarații legate de situația echipei. În opinia sa, este vorba doar de un ghinion, chiar dacă nu a mai câștigat de opt etape.

„Am avut câteva situaţii, am împins jocul spre poarta lor. Simt însă că pe jucătorii mei îi apasă această situaţie de la echipă. Am dominat în repriza a doua, dar din păcate nu am reuşit să înscriem, e o situaţie apăsătoare şi i-am simţit pe jucători puţin distraşi. La Ghezali trebuie să ţineţi cont că s-a schimbat liga, e altă intensitate, alt angajament, are nevoie de timp să-şi revină”, a declarat Ovidiu Burcă despre echipa sa, Dinamo București.