Debut cu un egal pe banca oltenilor. Poli Iași și FCU Craiova și-au împărțit punctele

Politehnica Iaşi a terminat la egalitate cu FC U 1948 Craiova, 1-1 (1-0), duminică, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 13-a a Superligii de fotbal. Poli Iaşi a deschis scorul prin Alin Roman (12), dar craiovenii au reuşit să egaleze pe final, prin nigerianul Jibril Ibrahim (90+1).

Giovanni Costantino a debutat pe banca oltenilor la meciul cu Poli Iași

La FC U Craiova a debutat în acest meci antrenorul italian Giovanni Costantino Nou antrenor al oltenilor se aştepta ca FCU să egaleze în zece oameni:

”Nu am început prea bine partida, dar pas cu pas ne-am revenit. Ne-am făcut planul, dar nu şutăm. Puteam să şutăm de vreo 5-6 ori, dar nu am făcut-o. De fiecare dată Iaşi a venit pe contraatac şi au avut şansa să marcheze.

În a doua repriză a venit acel roşu şi am crezut că vom pierde cu 2 sau 3-0. Am făcut câteva schimbări tactice şi am jucat bine. Am avut şi sansa să marcăm, dar 1-1 este un scor bun pentru situaţia în care am fost.

În România este un fotbal intens. Aici dacă eşti condus cu 1-0 ai mereu şansa să câştigi, deci nu am fost surprins că am egalat. Mi-a plăcut atmosfera, chiar dacă stadionul nu a fost prea mare, chiar mi-a plăcut”, a spus Giovanni Costantino, după meciul cu Poli Iaşi.

Adrian Mititelu a răbufnit la adresa CCA, după meciul încheiat la egalitate

Patronul oltenilor a fost nemulțumit de faza la care Iulian Dima i-a anulat cartonaşul roşu pe care iniţial i l-a arătat portarului moldovean Ionuţ Ailenei, dar şi de faza la care Leo Lacroix a primit al doilea cartonaş galben.

Întrebat dacă rezistă presiunii, fiind la o echipă care își schimbă des antrenorii, Giovanni Constantino a răspuns:

„Presiune este peste tot. Viața antrenorului este plină de presinue, deci nu mă voi speria de nimic. Am acceptat această provocare pentru că am crezut că pot să fac lucruri bune aici”, a mai adăugat tehnicianul Giovanni Constantino.