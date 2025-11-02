Din vremea când economia românească se năștea! Rolul pragmatic al Camerelor de Comerț și Industrie din România

Evenimentul Istoric Nr.91 vine cu noutăți de top din sfera istoriei și gândirii istorice. Sumarul numărului din luna octombrie 2025 este unul deosebit de interesant și atractiv!

Revista Evenimentul Istoric poate fi cumpărată de la chioșcurile de ziare sau de pe edituradecarte.ro. În plus, cu numai 12 lei pe ediție, îți poți descărca pe gadgetul preferat edițiile integrale ale acestei reviste pentru a-ți crea propria arhivă on-line.

Încă de la fondarea sa, în 1864, Camera de Comerț și Indus­trie a României și-a asumat misiunea dezvoltării economi­ei naționale prin crearea unor instituții și inițiative esențiale pen­tru susținerea comerțului și industri­ei românești. Un element important în acest sens a fost reprezentat de or­ganizarea de târguri și expoziții, prin care s-a urmărit nu doar stimula­rea internă cât și prestigiul internațional.

România a participat încă din ultima parte a secolului XIX la Expoziții Internaționale. Obiceiul s-a perpetuat și în prima jumătate a secolului XX. Camerele de Comerț și Industrie, evident, au avut rolul determinat în identificarea antreprenorilor și afacerilor care puteau fi considerate reprezentative.

Nu trebuie subestimate nici expozițiile interne, astăzi existând tradiția și, totodată, fenomentul ROMEXPO!

Camerele de Comerț și Industrie au crescut o dată cu numărul de județe. În vremea lui Alexandru Ioan Cuza erau 15. Ulterior, România Mare a avut 71 de județe. Reînființarea județelor din 1968, după 20 de ani de sistem sovietic de regiuni și raioane a făcut ca județele să fie între 39 și 41, plus Municipiul București.

Camerele de Comerț și Industrie au continuat să se afle în avangarda pragmatismului economic românesc, ele fiind o veritabilă școală de aplicare a ceea ce învățau tinerii oameni de afaceri, economiști, antreprenori, în școlile românești sau internaționale. Ele au modelat cadrul practic al progresului economic românesc.

Evenimentul Istoric, revistă lunară de istorie, aduce la cunoștința pasionaților de istorie cele mai importante subiecte, indiderent de epocă. Dacă veți comanda o carte de pe edituradecarte.ro și includeți în comandă una din revistele Evenimentul Istoric și Capital nu veți avea costuri de livrare. Evenimentul Istoric vă ține la curent cu noutățile din domeniul temelor de istorie, pe canalul de Youtube Evenimentul Istoric dar și pe Canalul de Youtube Hai România!