Din viața și opiniile unui Billy Pilgrim român

”Priviți aceste rațe care zboară/

Sunt moarte/

Dar ce le ține în viață/

E dragostea de țară”/

- poet de curte al lui Ceaușescu

Fraza „Așa merg lucrurile” („So it goes” în engleză) este un leitmotiv recurent în romanul ”Abatorul cinci” (Slaughterhouse-Five) de Kurt Vonnegut. Personajul principal, Billy Pilgrim, o folosește de fiecare dată , fie că este vorba despre un eveniment tragic sau unul banal.

Toate momentele existenței sunt fixe și inalterabile, iar moartea nu este un sfârșit definitiv, ci doar o tranziție. Prin această frază, Vonnegut sugerează atât absurditatea războiului , a mersului Lumii, cât și o formă de resemnare în fața inevitabilului.

De ce au ieșit în stradă ”tinerii frumoși și liberi” - din cubical-urile lor comode de la multinaționale? Cei mai mulți cred că au ieșit, deși mai puțini ca altădată (ONG-urile lui Soros nu mai sunt alimentate!), pentru că românii mai tineri cred că le sunt amenințate călătoriile, drogurile, chefurile cu manele, untold-urile, joburile la multinaționale, statul în pat dimineața până la vârsta de 30 de ani pe cârca părinților, oengeurile și libertățile sexuale.

Așa merg lucrurile!

Eu aș fi fost tentat să cred că tinerii frumoși și liberi au ieșit în stradă fiindcă politicienii români se fac că plouă și nu pun în acord legea noastră cu concluziile Comisiei de la Veneția , așa cum ni s-a cerut. Ba, mai mult, de la apariția raportului celebrei Comisii, am dat și mai rău cu bâta în baltă: Biroul Electoral Central a devenit și el organ de interpretare juridică, precum CCR. Pentru asta, chiar se putea ieși în stradă! Altădată, tot ”montați” de ceeace spunea aceeași Comisie, în spirit ”european”, au ieșit în număr mult mai mare…

Deh, așa merg lucrurile…

”Am ajuns un subiect rușinos și super analizat pe harta lumii și temă de dezbatere la facultățile de drept și la toate dezbaterile despre libertăți. Ba și temă de casă pentru propagandiștii plătiți să mai îndulcească situația. Mai apare cîte un fake news despre documentul sau despre poziția Comisiei de la Veneția, dar în România lucrurile au rămas cum au fost.

Analiștii formați în Rețeaua Soros chiar susțin că un candidat poate fi judecat și de un concurent. Nu trebuie musai să fie judecător și să aibă habar de Drept Constituțional și de legi privitoare la procesul electoral. Este suficient să ridice mâna când trebuie validată o măsură comandată de sus. Și gata!” - Cornel Nistorescu, unul dintre puținii editorialiști talentați și cultivați a surprins cel mai bine fotografia momentului, între miile de ”ziariști” apăruți din neant în media românească. ”Ce s-a întîmplat în alegerile din România este în continuare un subiect negru la adresa țării noastre. La fel ca în lunile de după Mineriada din 1990”.

Lucru cert este că nu pentru asta au ieșit tinerii cu lanternele telefoanelor în mâini… E drept, și Europa, începe să se trezească din coșmarul neomarxist. Nu mai e, nici ea, ce a fost.

Așa merg lucrurile.

Manifestul lansat în Piața Victoriei arată public și clar pentru susținători și pentru axa Bolojan-Cioloș-Nicușor Dan - Macron- USR - Maia Sandu, direcția neomarxistă a politicii românești, după blocarea, la ordinul CE a curentului conservator și abandonarea ideologică a liniei Trump, cu tot cu parteneriatul strategic, multtrâmbițat altă dată…

România, precum o slugă cuminte, pare a nu observa stafiile care se mai vântură prin Lumea în care altădată Trudeau, Kamala, Biden, iar peste ocean Ursula, Timmermans, Macron, înfloreau propagând pollitically correctness-ul, me too, black lives matter, green deal, woke, politicile transgender, cu care aproape au distrus Europa marii culturi Creștine…

Singurul care a avut demnitatea de a spune la microfonul Parlamentului European despre semnalul de schimbare a Europei, și revenirea ei către Mama Europă a marii culturi și a Creștinismului a fost Rareș Bogdan, europarlamentar liberal. Nici unul dintre tinerii ”beliți” - cum le-ar fi spus Marin Preda carieriștilor imberbi - de tipul Axinia, Dan Barna, Siegfried Mureșan, Victor Negrescu, Nicolae Ștefănuță, Eugen Tomac, Vlad Voiculescu (oameni veniți din pustiul neomarxismului, fără calități sau istorie personală), n-a rostit un cuvânt despre asta, mulțumindu-se să molfăie între dinți angajamentul de sclavaj permanent în slujba Ursulei și establishment-ului care i-a transformat în tineri viermi coprofagi de succes ai unei ideologii antiumane și anticreștine. Și culmea, o fac nu în nume propriu, ci în cel al unei Românii care le-a transmis cu voce tare dezacordul lor.

Așa merg lucrurile.

Scena e similară cu aceea când Ceaușescu, la vânătoare trage pe lângă un stol de rațe sălbatice și nu nimerește nici una, dar de după un tufiș poetul de curte încearcă să salveze, servil, situația: ”Priviți aceste rațe/ Sunt moarte/ dar ce le ține în viață/ E dragostea de țară/

Subteranele sistemului s-au revigorat, așadar! De ce?

Așa merg lucrurile!

Cu fiecare zi, lună, an care trec, sunt tot mai convins că ceeace numeam în timpul dictaturii lui Ceaușescu libertate și drepturile omului rămân doar un vis. N-am mai ajuns să trăim visul acela, imaginat din tot ce ajungea la noi din ceeace numeam pe atunci, ”lumea liberă”. Cînd s-o prindem, și noi, lumea liberă a fost distrusă de alt vis nociv - cel neomarxist, urmaș al marxismului care a nenorocit atâtea popoare. Blocat de Marea Americă, un timp, oprit la ”check point Charlie”, marxismul s-a dat, ca Făt frumos, de trei ori peste cap, s-a rafinat, reușind să infecteze, în timp, fostele spații ale libertății din SUA și până în Europa de Vest.

Sfântul Augustin îi mulțumea lui Dumnezeu că nu îl face răspunzător și pentru visele sale.

Ceeace trăim azi, nu este altceva decât frica neomarxiștilor care se așteaptă să fie trași la răspundere pentru ”visele” lor globaliste.

Noi - crede I.D. Sârbu -, trebuie să-i mulțumim pentru că ne pedepsește cumplit pentru visele noastre politice. Omul visează ca un porc, omenirea visează ca un balaur. (…) Cred că și Patria, de-ar fi să viseze, nu ar mai visa baricade și revoluții, flamuri de libertate și frăție -, ci jandarmi și perceptori care iar vin și ne storc cote, iar ne duc la muncă sau defilare, iar și iar ne pun să agităm stegulețe în umbra unor portrete ce nu se mai termină…

Sârbu, fost deținut politic, mărturisea că în visele lui nu mai existau de mult femei goale, curve păcătoase și insule ale lui Euthanasius: visa că este din nou urmărit, că iarăși va fi arestat și că iar ajunge în închisoare.

La fel și acum, visele unora dintre noi, care am trăit marile ”binefaceri” ale comunismului, spectrul revenirii la cenzură, urmărirea și supravegherea individului, de data asta, mult mai sofisticată și adaptată erei în care trăim.

Cum am ajuns la asta? Simplu: fiindcă așa merg lucrurile!

Tinerii neomarxiști, care nu au trecutul nostru, n-au nici visele noastre. N-au nici glumele noastre. ”Make Orwell fiction again!, sau Orwell: I wrote 1984 as warning, not as fucking instructions manual” nu au nici un ecou în mintea lor.

În timp ce România se prăbușește economic, sufocată de noi biruri, Guvernul maghiaro-român, condus ca și până acum de ”suprastatala” OMV și de fantomele de la Bruxelles, se dă de ceasul morții să suprataxeze din nou oamenii, microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii prin diverse variante, și să încarce cu impozite ”boul de contribuabil” în cealaltă parte a economiei, a marilor așa-ziși “contribuabili”, e același dezmăț total!

Cele mai grele nume de companii cu capitaluri majoritare austriece, germane, franceze, belgiene, olandeze, chineze, indiene sau rusești, care căpușează cu sume aiuritoare bugetul de stat, trimițând acasă profiturile realizate în urma unor cifre de afaceri gigantice în România.

Guvernanții omoară poporul român, dar au cunoștință atât cancelaria premierului, cât și Ministerul de Finanțe și ANAF, de toate aceste mizerii. De ce nu fac nimic, de atîta timp, pentru a opri flagelul prin care bugetul devine șvaițer și trebuie umplut prin noi taxe și impozite, sau supraimpozitarea celor mici?

În primul episod - scriau cei de la afaceri.news, acum mai bine de un an -, vom prezenta companiile cu cifre de afaceri uriașe care au raportat la final de 2022 profit brut ZERO și, implicit, pierderi.

Următorul episod îl vom dedica celor ce, deși au avut afaceri înfloritoare și venituri de sute de milioane de euro, au catadicsit prin inginerii financiare specifice să-și reducă profitul la niște procente de ochii lumii, pentru a achita un impozit pe profit apropiat de zero.

Termitele din energie, cifre de afaceri uriașe, profituri ZERO!

Retailul zbârnâie, comerțul și distribuția, idem, dar PROFI, CORA, SUPECO (parte a grupului CARREFOUR), UNILEVER, HAVI LOGISTICS plătesc ZERO impozit pe profit, fiind oficial pe pierdere

PROFI ROM FOOD SRL: cifră de afaceri 11.660.657.559 lei, profit 0, pierdere brută 257.775.507 lei

ROMANIA HYPERMARCHE SA: cifră de afaceri 1.513.108.057 lei, profit 0, pierdere 33.787.149 lei

UNILEVER SOUTH CENTRAL EUROPE: cifră de afaceri 1.106.102.018 lei, profit 0, pierdere brută 64.865.225 lei

HAVI LOGISTICS SRL: cifră de afaceri 1.045.011.293 lei, profit 0, pierdere brută 8.260.665

SUPECO INVESTMENT SRL: cifră de afaceri 751.739.410 lei, profit 0, pierdere 5.509.765 lei

PUREFERT BALKANS SRL (comerț cu ridicata al produselor chimice): cifră de afaceri 735.579.818 lei, profit 0, pierdere brută 27.700.487 lei

#BoicotAustria? Mai degrabă Austria ne boicotează bugetul de stat! ZERO profit pentru RAIFFEISEN AGRO, PORR CONSTRUCT, KRONOSPAN, ASIROM VIENNA INSURANCE, STRABAG

KRONOSPAN TRADING SRL: cifră de afaceri 2.494.611.480 lei, profit 0, pierdere 15.546.600 lei

PORR CONSTRUCT SRL: cifră de afaceri 1.251.719.899 lei, profit 0, pierdere brută 4.616.564 lei

STRABAG SRL: cifră de afaceri 919.310.107 lei, profit brut ridicol 4.963.942 lei

ASIROM VIENNA INSURANCE: cifră de afaceri 736.735.195 lei, profit 0, pierdere 2.523.516 lei

RWA RAIFFEISEN AGRO ROMANIA SRL: cifră de afaceri 533.925.097 lei, profit 0, pierdere 4.978.855 lei

Giganții telefoniei, pierderi pe linie. Niciun leu profit, niciun leu impozit pe profit de la VODAFONE, ORANGE, TELEKOM.

VODAFONE ROMANIA SA: cifră de afaceri 4.695.157.165 lei, profit 0, pierdere 121.899.297 lei

ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA: cifră de afaceri 2.436.927.140 lei, profit 0, pierdere 187.195.973 lei

TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA: cifră de afaceri 1.378.276.599 lei, profit 0, pierdere 558.080.366 lei. (aceasta este o mică parte a listei căpușelor)

M-am înșelat: nici împotriva OMV, sau a căpușelor europene nu au protestat tinerii frumoși și liberi care s-au aruncat din curtea multinaționalelor, în Piața Victoriei…Sîmbătă, în România, a fost ziua celor care s-au grăbit să sublinieze că văd în modelul neomarxist-european, singura șansă pentru viitor.

Dacă ați uitat complet ”lista căpușelor”, o găsiți, în toată măreția ei, pe site ul afaceri.news

Așa merg lucrurile.

S-a produs, în Estul Europei, dar mai ales în țara noastră, un ”mishung” foarte nociv. Soros, altă fantomă jegoasă a neomarxismului mondial nu i-a plătit pe cei doritori după vârstă. A început cu intelectualii, ale căror vise puteau fi ușor șterse cu buretele, contra stipendii, dar, mai ales cu faptul de a-i ajuta să însemne ceva în societate, să fie apreciați. Dacă în timpul dictaturilor comuniste nu le-a reușit, după 1990 au avut cu toții loc în schemă, ba mai aveau și purcoi de bani, cadou. Așa au apărut mulți ziariști, filosofi,sociologi, artiști sau scriitori de conjunctură, care n-aveau nevoie de talent, ci, mai ales obligația ca prin tot ceeace fac/scriu/ lansează pe piața publică, să nu uite cine i-a creat.

Nota bene: trebuie spus că unii dintre ei s-au prins la timp de ceeace li se cerea și de uriașa crimă pusă la cale și au făcut un pas în spate.

Visele tinerilor venite din comunism fiind, biologic inexistente, cu ei a fost mult mai ușor. ”Filmul” cu tinerii de la Colectiv și apariția mizeriei USR coordonată de Coldea, pe banii Soros și USAID, poate ”cea mai mare nenorocire a României de la Stalin încoace”, - vorba lui Boanchiș -, este o mărturie care nu se poate șterge. Sunt o generație procreeată de niște părinți care și au șters cu buretele visele, în timpul lui Ceaușescu. Pe atunci nu aveau nici curaj să viseze, nici nu-i băga nimeni în seamă. Iluștri nimeni care aveau doar visul parvenirii. Soros și neomarxismul i-a ajutat, iar ei au diseminat visele, subvanționate de Soros, copiilor. Așa am ajuns o țară cu mii de oengiști, actori, mii de artiști, regizori, actori, plasticieni, și… tineri politicieni, care știu cum, de ce, și cui datorează că au ajuns în această postură liniștitoare. Avem puzderie de artiști, dar suntem nevoiți să importăm forță de muncă…

Așa merg lucrurile!