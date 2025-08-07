Social Din această toamnă, o nouă rută aeriană directă pornește din Chișinău spre o capitală europeană cu munți și mare







Începând cu toamna acestui an, pasagerii din Republica Moldova vor avea posibilitatea să călătorească direct spre capitala Bulgariei, Sofia. Această nouă legătură aeriană va fi disponibilă din 26 octombrie 2025 și va fi operată de compania Wizz Air. Este vorba despre o rută nouă, care va conecta direct Aeroportul Internaţional „Eugen Doga” din Chişinău cu Sofia, fără escală.

Noua destinaţie se alătură altor oraşe europene spre care moldovenii pot zbura direct din Chişinău. Conform programului stabilit, zborurile spre Sofia vor fi efectuate de patru ori pe săptămână. Mai exact, aeronavele vor decola în fiecare zi de marţi, joi, sâmbătă şi duminică. Frecvenţa ridicată a curselor le oferă pasagerilor flexibilitate în alegerea zilei de călătorie. Mai mult de atât, pasagerii își pot face deja rezervările.

Anastasia Novak, manager de comunicare corporativă al companiei Wizz Air, a explicat că această rută face parte din iniţiativa denumită Customer First Compass. Potrivit declaraţiilor sale, compania se concentrează pe îmbunătăţirea continuă a experienţei de zbor oferite pasagerilor. Noua rută între Chişinău şi Sofia este un exemplu al direcţiei pe care o urmează compania în cadrul pilonului orientat pe produs.

Această iniţiativă are în vedere atât confortul pasagerilor pe durata zborului, cât şi introducerea unor conexiuni directe şi eficiente între oraşele mari din Europa. Obiectivul principal este ca tot mai mulţi călători din Republica Moldova să aibă acces la opţiuni de zbor convenabile şi adaptate nevoilor lor.

Natalia Cojocaru, purtător de cuvânt al Aeroportului Internațional „Eugen Doga” din Chişinău, a subliniat că deschiderea acestei rute reprezintă un pas important în direcţia diversificării reţelei de destinaţii operate din capitala Republicii Moldova. Conexiunea aeriană directă va contribui la facilitarea călătoriilor între Moldova şi Bulgaria.

Pe lângă beneficiile pentru pasageri, noua rută are și un rol economic și turistic. Autoritățile aeroportuare sunt de părere că aceasta va stimula schimburile economice, turismul şi colaborarea bilaterală dintre cele două state. De asemenea, intenţia este de a consolida legăturile Republicii Moldova cu capitalele europene şi de a pune la dispoziţia pasagerilor opţiuni de călătorie cât mai accesibile.