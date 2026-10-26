Dimitrie Cantemir a fost un intelectual de anvergură europeană. Asta, deși tatăl său, Constantin Cantemir, domn al Moldovei, era neștiutor de carte. Soarta a făcut ca Dimitrie Cantemir să domnească prea puțin și aproape jumătate de viață s-o petreacă la curți străine, otomană și rusă. Ideea alianței sale cu Rusia țaristă avea să atârne ca o piatră de moară pentru posteritatea sa.

Dimitrie Cantemir s-a născut la 26 octombrie 1673. Când tatăl lui a murit în martie 1696, Dimitrie Cantemir a fost numit domn. Dimitrie Cantemir însă nu a fost validat de către Sultan. Asta, pentru că domnitorul Țării Românești, rival al lui Constantin Cantemir și-a folosit influența și a aranjat contra unor multe pungi cu aur, ca în Moldova să ajungă pe tron Constantin Duca.

Dimitrie care deja fusese trimis ca zălog la Constantinopol a revenit acolo și a reluat studiile sale. Ajunsese să cunoască 11 limbi străine. A studiat muzică, istorie, geografie, drept, literatură. La 1695, la 22 ani era reprezentant diplomatic „capuchehaie”. În Moldova, Antioh Cantemir, fratele său începuse să domnească din decembrie 1695.

Cantemir participă la Bătălia de la Zenta din 11 septembrie 1697. Austriecii conduși de generalul-prinț Eugeniu de Savoia câștigă bătălia cu turcii conduși de sultanul Mustafa III. Zenta este astăzi pe teritoriul Serbiei. Cantemir realizează slăbiciunile armatei otomane și își stabilește ca prioritate să scrie o lucrare despre Imperiul Otoman.

Dimitrie Cantemir vine pe tron în Moldova, la Iași, la 23 noiembrie 1710. Decide să încheie o alianță secretă cu Țarul Rusiei. Scrie o diplomă, un proiect de tratat pe care-l prezintă la Luțk (Luck), Țarului Petru cel Mare, la 13 aprilie 1711. Tratatul prevedea emanciparea Moldovei de sub turci și intrarea sub protecție rusă. Lui Cantemir i s-a reproșat naivitatea de a fi avut încredere în ruși. Practic, diploma prevedea faptul că dacă domnul Cantemir nu avea urmași în linie masculină, boierii și Țarul Rusiei să găsească un moștenitor.

Cel mai vehement critic al lui Dimitrie Cantemir a fost istoricul A.D. Xenpol care scria: „Sub turci oricât de rău stătea ţara, tot nu fusese prefăcută în paşalâc turcesc. Prin tratatul lui Cantemir, Moldova devenea numaidecât un adevărat guvernământ rus (...)dacă politica turcească umblă să ne stoarcă numai cât averea, aceea rusească avea o ţintă mai adâncă, aceea de a stoarce chiar măduva poporului nostru, de a stinge în el orice spirit de lucrare neatârnată şi de dezvoltare naţională, într-un cuvânt a ne face ruşi”.

Bătălia de la Stănilești din 18-22 iulie 1711, în zona vasluiană a Prutului s-a încheiat cu înfrângerea rușilor și a aliaților moldoveni. Se pare că deși Constantin Brâncoveanu tratase și el alianța cu rușii, în ultimul moment a ales calea de a nu se mai implica. Faptul că un ofițer al său, Toma Cantacuzino a trecut de partea rușilor și a ajutat la asediul de către ruși al Brăilei, l-a costat mazilirea în 1714 și chiar viața sa și a descendenților bărbați, precum și a primului său ginere.

Devenit membru al Academiei de la Berlin din 1 august 1714, autor al lucrării despre Imperiul Otoman, al unor alte lucrări precum Descrierea Moldovei, Dimitrie Cantemir s-a refugiat în Imperiul Rus. Așa fusese prevăzut în înțelegerea cu Petru cel Mare. Cantemir și o suită numeroasă au fost adăpostiți și au primit moșii în Imperiul Rus, de fapt, în Ucraina de astăzi.

Dimitrie Cantemir l-a însoțit în Caucaz pe Țarul Petru cel Mare, a efectuat cercetări etnografice și cartografice, știind multe limbi vorbite pe întinderea Imperiului Otoman. Va muri în Gubernia Kiev. Aici a murit la 1 septembrie 1723. A fost înhumat în Mânăstirea Sf. Nicolae din Dmitrovsk Rămășițele sale au fost repatriate la 16 august 1935. O legendă spune că la deshumare s-a observat absența capului.

S-a scris faptul că Dimitrie Cantemir ar fi făcut parte din Frăția Rozacrucienilor. În consecință, capul său ar fi ajuns la Capela Rosslyn din Scoția. Nu se știe cât adevăr și câtă legendă este. Cert este că Dimitrie Cantemir odihnește la Catedrala Sfinții Trei Ierarhi din Iași, ctitoria lui Vasile Lupu.