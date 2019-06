Primarul Capitalei garantează că diminuarea bugetului municipiului nu va afecta serviciile publice

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat că diminuarea bugetului municipiului București nu pune în pericol serviciile publice, furnizarea agentului termic sau transportul public în comun.





Un proiect aflat miercuri pe ordinea de zi a Consiliului General al Municipiului București prevede reducerea bugetului Capitalei pe anul 2019 cu 608 milioane lei. ”În ceea ce priveşte rectificarea bugetului Capitalei, acesta a ţinut cont strict de alcătuirea bugetului de stat pe anul curent. Aşa cum am anunţat din lunile ianuarie şi februarie, bugetul Capitalei a fost diminuat de Ministerul de Finanţe cu 25 de procente, prin urmare cheltuielile Primăriei Capitalei, inclusiv a subordonatelor, au trebuit să fie reduse, nu la fiecare cu acest procent, dar a trebuit realizată o prioritizare a cheltuielilor. Principala preocupare (...) este continuitatea serviciilor publice către bucureşteni, sub nicio formă nu s-au făcut tăieri, rectificări negative pentru transportul public în comun, pentru termoficare, spitale, consolidări. (...) Nu s-au pus în pericol serviciile publice pentru cetăţeni, furnizarea agentului termic, transportul public în comun, cele 19 spitale pe care le avem în administrare, consolidările”, a spus Firea, miercuri, la şedinţa CGMB, conform Agerpres. Ea a dat garanații că în domeniile sensibile, vor fi bani suficienți: bugetul sănătăţii, al ASSMB, creşte cu 51 milioane de lei, bugetul pentru subvenţia pentru termoficare creşte cu 162 milioane lei. ”Sunt şi alte creşteri semnificative. Este adevărat, a trebuit să prioritizăm cheltuielile pentru celelalte instituţii, dar sub nicio formă cele care ar bloca oraşul, în sensul bunei funcţionări în ceea ce priveşte toate serviciile de utilitate publică!”, a mai arătat primarul conform sursei citate.

Primarul general al Capitalei a mai spus că a cerut Guvernului și Ministerului Finanțelor ca rectificarea de buget de la finalul lunii iulie să fie pozitivă, cu suma de 800 de milioane lei. ”Nu cerem să ni se facă un avantaj, nu cerem bani (...) din ţară care să vină spre Capitală. Sunt banii noştri, bugetul Capitalei e alimentat 92% din impozitul pe venit colectat pe raza municipiului Bucureşti”, a mai declarat Gabriela Firea. (Sursa: Agerpres)

