În octombrie 2014, Ezekiel Emanuel a publicat un eseu intitulat Why I hope to Die at 75. Întrucât Emanuel este doctor și șef de catedră la departamentul de etică medicală și politici de sănătate, precum și coordonator al programului Obamacare, articolul său a stârnit controverse enorme.

Pariul cu bătrânețea

Medicul a promis că, după ce va împlini vârsta de 75 de ani, va refuza nu doar eroice intervenții medicale ci și administrarea de orice antibiotice și vaccinuri. Argumentul lui: americanii în vârstă trăiesc prea mult într-un stat diminuat, ridicându-se întrebarea dacă merită să fie întreținuți cu costuri ridicate, din resursele publice.

Ezekiel Emanuel s-a născut într-o familie competitivă. Fratele lui, Rahm, a încheiat recent al doilea mandat ca primar al orașului Chicago, iar un alt frate, Ari, este un agent de casting cunoscut la Hollywood. Dar chiar și cu acest ADN în sânge, dorința de moarte a medicului a fost un argument provocator venind de la un expert în etică medicală și îngrijire a sănătății. El a dorit să explice implicațiile sociale ale studiului său despre longevitate și de ce nu este un fan al duratei vieții.

„Luăm din resursele copiilor”

Acesta nu consideră că ia o poziție extremă, căci nu comite o sinucidere, nu cere o eutanasiere, ci pur și simplu renunță să mai ia medicamente sau să urmeze tratamente a căror singură explicație este că medicația sau intervențiile chirurgicale pot prelungi viața. „Lumea va continua să existe indiferent de moartea ta. Adevărul este că nu mulți oameni vor să continue să fie activi și implicați și creativi după 75 de ani. Majoritatea oamenilor mint cu nerușinare”, explică specialistul.