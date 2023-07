DIICOT, noi detalii în scandalul azilelor. Victimele erau drogate și pulverizate cu insecticid

Procurorilor DIICOT au prezentat, în dosarul „Lagărele” Ilfovului, referate ce probează o serie de elemente despre tratamentele inumane la care au fost supuse victimele în acest caz, relatează Buletin de București.

Victime sedate și pulverizate cu insecticid

Jurnaliștii canalului online menționat au publicat, împreună cu Centrul de Investigații Media, ancheta de presă pe care se bazează investigația procurorilor. În afară de înfometare, umilință și exploatare financiară(oamenilor le erau luate pensiile și chiar apartamentele), victimele din azile au fost sedate, deși acuzau dureri abdominale. Mai mult, li s-au pulverizat după ureche, inclusiv pe haine, insecticide pentru ploșnițe și păduchi.

Astfel, o asistentă medicală generalistă, angajată la unul dintre centrele din Ilfov cercetate în prezent de oamenii legii, a favorizat aceste tratamente degradante. “A acționat contrar jurământului depus în calitate de asistent medical generalist, întrucât fiind deranjată de faptul că o beneficiară a centrului i-a solicitat un consult, acuzând probleme cu stomacul, a pedepsit-o pe aceasta prin aceea că i-a oferit acelei beneficiare o pastilă de Diazepam (un sedativ puternic) mințind-o că îi oferă o pastilă pentru afecțiuni digestive”, arată referatul procurorilorDIICOT.

Somnolență indusă cu Diazepam

Potrivit martorilor invocați în anchetă, pacienta “s-a dus la XXX că o doare burta, iar asistenta i-a zis că îi va da un Metroclopramid. I-a dat o pastilă, după care beneficiara a avut o discuție cu asistentul social Dana care i-a dat un sandviș. […] Am asistat la un episod în care Roxana a spus că îi era rău și am solicitat asistentei să vină să o consulte. Asistenta a văzut că are parametri buni și a acuzat-o că se preface și i-a spus că îi aduce o pastilă de Metroclopramid. Roxana Maria a luat pastila și la câteva minute i-am oferit o plăcintă și, până să apuce să termine de mâncat, Roxana Maria a devenit somnolentă și a adormit cu mâncarea în gură. Mi-a spus până să adoarmă că a primit Diazepam și o să doarmă 15 ore”.

În plus, din cauza igienei precare, centrele de asistență socială privată raportau deseori episoade de infestare cu insecte. În dese cazuri, serviciile de deratizare, dezinfecție și dezinsecție erau doar pe hârtie. Angajații aplicau tratamente chimice cu substanțe care nu sunt disponibile în comerț, ci trebuie folosite exclusiv de personal specializat de la firmele autorizate.

