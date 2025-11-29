DIICOT anchetează o schemă transfrontalieră: 11 firme din România, alimentate cu petrol rusesc

Procurorii DIICOT au efectuat percheziții la Vama Constanța Nord într-un dosar de evaziune fiscală și contrabandă cu motorină și petrol de proveniență rusească, vizând companiile Alkagesta și Euronova Energies, suspectate că ar fi folosit documente falsificate și infrastructura Oil Terminal pentru a evita plata TVA și accizelor.

Procurorii DIICOT au efectuat percheziții și au ridicat înscrisuri la Vama Constanța Nord, într-un dosar privind evaziune fiscală, constituire de grup infracțional și documente falsificate la import-export de produse petroliere. Ancheta vizează o rețea de contrabandă cu petrol și motorină de proveniență rusească.

Procurorii au ridicat înscrisuri de la comisionari vamali și de la fostul adjunct al Vămii Constanța Nord, unde este vizat comisionarul Ștefan Garolea de la Seatrans House. Ancheta urmărește o rețea care ar fi folosit documente falsificate și infrastructura Oil Terminal pentru a importa petrol și motorină de proveniență rusească, încălcând embargoul internațional.

Importatorii români au folosit coduri de acciză „fără depozitare”, ceea ce a împiedicat trasabilitatea unor cantități importante de motorină. Ancheta vizează 11 firme care au adus produse petroliere între 2022 și 2025 și care ar fi obținut profituri mult peste nivelul operatorilor tradiționali de rafinare și distribuție.

Motorina importată de SOCAR Petroleum a trecut prin Alkagesta și Jetfly Hub SRL Ploiești înainte de a ajunge la distribuitori români, iar Euronova Energies din Geneva a intermediat transporturile de petrol rusesc din Transnistria. Operațiunile ar fi permis evitarea plății TVA și folosirea infrastructurii Oil Terminal în regim suspensiv de taxe.