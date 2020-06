Cel care l-a atacat pe Teodorovici este Paul Stănescu, șeful PSD Olt, care va candida la Congres alături de Marcel Ciolacu, pentru a obține o funcție în partid. „Teodorovici este un aventurier politic, incapabil să se gândească la PSD şi la colegii lui.

El nu este un social-democrat autentic. A fost o calamitate atunci când s-a aflat la conducerea partidului fiind preocupat doar de funcţii. Nu a ajutat cu absolut nimic primarii PSD, ba mai mult nu le-a dat banii promişi pentru proiecte cât a fost ministru al Finanţelor”, a spus Paul Stăneascu.

Actualul secretar interimar al PSD a mai spus că Teodorovici încearcă să destabilizeze partidul și ordinea de drept, înainte de Congresul, unde se va alege o nouă conducere a partidului celor trei trandafiri. „Teodorovici vrea să facă rău acestui partid pentru interesele sale personale. PSD rămâne unit şi determinat să câştige viitoarele alegeri locale şi parlamentare”, a mai spus Stănescu.

Fostul ministru de finanțe a spus, în cadrul unui interviu, că nu poate fi alături de cineva care înceacă să uzurpe puterea în PSD, profitând de faptul că a ocupat pentru câteva luni funcția de președinte interimar. „Am spus că nu pot fi în echipă cu cineva care a încălcat statutul partidului. Congresul va fi un prilej să clarificăm lucrurile. Eu am să respect ce spune partidul, nu ce spune echipa domnului Ciolacu. Atunci, în noiembrie, am spus un lucru la CEx. Am spus ca e corect să dăm dovadă că respectăm legea partidului. Am zis ca e corect să decidem de acord când să fie congresul. Nu e corect sa fii interimar și să candidezi. Pentru că ai la îndemână resursele partidului”, a spus Teodorovici.

Mai mult, Teoldorovici a mai spus că Ciolacu a fost cel care a propus varianta Viorica Dăncilă, ca și candidat pentru funcția de președinte al României. „Domnul Ciolacu a fost cel care a propus-o pe doamna Viorica Dăncilă în CEx-ul în care s-a aprobat candidatura domniei sale”, a spus fostul ministru.