Prezentatorul Marius Pancu se desparte de Digi24, după zece ani de activitate. Jurnalistul va putea fi urmărit la Observator.

Marius Pancu a anunțat pe social media aseară după ultima apariție la pupitrul știrilor că se desparte de această televiziune. Cei care-l urmăresc au șansa să-l mai privească duminică la ultima „Ediție Specială”.

Marius Pancu: „Dragilor, azi ne vedem la ultima ediție Știrile Serii, iar duminica la ultima Ediție Specială la Digi24. Știu că publicul celor două emisiuni e diferit, așa că anunțul îl fac de pe acum. Nu vreau să devin emoțional, dar vă mulțumesc că ați fost cu mine în ăștia 10 ani… de la primul breaking news (care a fost o deraiere de tramvai 41 cu Andreea Georgescu și @anca dumitrescu) la toate atentale teroriste, căderile de guverne și de meteoriți, la toate interviurile: de la fete regale, la artiști, scriitori și politicieni – toate realizate cu aceeași intransigență și opoziție indiferent de personajul din fața mea tocmai pentru că știam că acasă am susținerea voastră”, mai scrie jurnalistul.

Marius Pancu va face parte din echipa Observator, Antena 1

Şi continuă: „Le mulțumesc și colegilor care m-au suportat deși nu e totdeauna ușor – toată zbaterea a fost pentru că mi-am dorit ca produsul nostru să iasă excepțional, nu pentru că aș fi avut vreo doagă lipsă sau vreo miză personală. Vă apreciez cum poate n am spus-o prea des. Și mă-nclin cu asupra de măsură în fața echipelor directe, we made it work, vă știți voi.

Altfel, nu e nimic picant la mijlloc, știu că veți întreba. Sunt doar straturi de viață suprapuse. Și căsnicii în urma cărora rămânem prieteni atunci când le-am atins limitele și le-am trăit poveștile. Love you to bits, you’re always gonna be in my heart. Ne revedem curând în echipă Observator . Cum mă știți, cu același aplomb, cu aceeași apetentă pentru subiecte care nu-s run of the mill, cu aceleași interviuri intransigente. Și hai, one last time, tune în la Știrile Serii”, a scris Marius Pancu pe contul personal de Facebook.