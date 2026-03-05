Diferența dintre șiiti și suniți, problema originară din Orientul Mijlociu. Cristina Mochi, cercetător independent, spune că totul se reduce la credință

Cristina Mochi, cercetător independent a povestit la un podcast care sunt marile diferențe dintre șiiți și suniți. Practic această diferență este mărul discordiei în acea zonă.

Cercetătoarea a explicat faptul că totul pleacă de la moștenitorului lui Mahomed. ”Diferența de bază între șiiți și suniți este întrebarea: cine este adevăratul urmaș al lui Mahomed. După moartea lui, cine ar fi trebuit să îl urmeze. Șiiți spun că trebuie să fie cineva din familia lui, ca să fie urmașul lui, prin ginerele lui, Ali. Iar suniți spun că trebuie să fie cel ales de popor.

La un moment dat între ei a avut loc o revoltă între ei și s-au despărțit. Suniți sunt 85-90% din populația globului de religia aceasta. Iar Iranul este cea mai mare țară șiită. Adică ce a rămas până la 100%. Este o proporție mică, dar cu o putere mare. Ce a făcut Iranul a fost că a întărit populațiile șiite din jurul Israelului ca să îi urmeze și să îi pregătească pentru marea luptă împotriva Israelului”, a spus aceasta.

Unul dintre moștenitorii dogmelor lui Mahomed ar fi dispărut și ar fi reapărut în aceste zile. ”Motivul pentru care are loc această mare luptă, pentru că în teologia șiită, după ce Mahomed a murit, au fost în perspectiva lor 12 imami.

Mai exact 12 lideri care nu au făcut niciun păcat. Deci ei împlinesc adevăratul scop al creațiunii. Iar al 12 imam a dispărut, până astăzi. Ei consideră că astăzi el există undeva”, a mai spus Cristina Mochi.

Practic pentru ca Mesia să poată veni, pământul sfânt trebuie eliberat. ”Mahdi, care este un Mesia care trebuie să vină și ca să poată să vină trebuie eliberat Ierusalimul de păgâni. Acesta este un motiv pentru care ei încearcă să distrugă Israelul ca să poată grăbi venirea lui Mesia”, a încheiat aceasta.