Ali Reza Arafi este un cleric și teolog șiiʿit iranian proeminent, cu un rol important în structurile religioase și politice ale Republicii Islamice Iran, care a fost numit astăzi (01 martie 2026) Lider Suprem interimar, în urma uciderii lui Ali Khamenei de armata israeliană.

Începând cu anii 1980 și până în prezent, Arafi a ocupat numeroase funcții de conducere în instituții religioase, educaționale și guvernamentale din Iran, fiind una dintre figurile influente în sistemul clerical și juridic al țării.

În ultimii ani, rolul său a crescut semnificativ, inclusiv prin numirea ca membru al Consiliului Gardienilor (Guardian Council) și al Adunării Experților (Assembly of Experts), două dintre cele mai importante instituții ale Republicii Islamice.

Cunoscut pentru activitatea sa în domeniul educației religioase, teologiei și administrației clericale, Arafi este, de asemenea, autor, profesor și conducător al unor organisme de învățământ care influențează direcțiile doctrinare și sociale în comunitatea șiiților din Iran și în străinătate.

Ali Reza Arafi s-a născut în anul 1959 în orașul Meybod, situat în provincia Yazd din centrul Iranului. Meybod este o localitate cu tradiție religioasă, iar Arafi provine dintr-o familie clericală: tatăl său, Mohammad Ibrahim al-Arafi, a fost un prieten apropiat al lui Ruhollah Khomeini, fondatorul Republicii Islamice Iran.

Această legătură familială cu elitele religioase iraniene a marcat în mod semnificativ traiectoria profesională și activitatea sa în domeniul clerical.

Conform arhivelor biografice și surselor academice, după primele etape ale educației în Meybod, Arafi a plecat la orașul Qom — principalul centru al studiilor islamice șiiʿite din Iran — unde și-a continuat studiile religioase și teologice.

În Qom, el a studiat sub îndrumarea unor profesori renumiți precum Ali Meshkini, Muhammad Baqir al-Sadr, Kazem al-Haeri și alți șiiți influenți, dezvoltând o bază solidă în juristică islamică, filozofie și teologie.

Arafi a urmat educația clericală tradițională specifică seminarylor din Iran, cunoscută sub numele de “hawza”. În acest sistem, studiile combină jurisprudența islamică (fiqh), teologia, filosofia, logica și alte discipline religioase.

Profesorii săi au inclus nume de prim rang în învățătura șiiʿită, cum ar fi:

Ali Meshkini — un important cleric și lider religios;

Muhammad Baqir al-Sadr — filozof și teolog;

Kazem al-Haeri — jurist șiiʿit;

Hossein Vahid Khorasani — expert în jurisprudența islamică;

Abdollah Javadi-Amoli — filozof și teolog;

Morteza Motahhari și Mohammad-Taqi Mesbah-Yazdi — cadre influente în filozofie și doctrina islamică

Aceste studii extensive i-au facilitat lui Arafi obținerea unei perspective profunde asupra jurisprudentei și teologiei islamice, pregătindu-l să preia funcții importante în sistemul clerical și administrativ iranian în deceniile următoare.

Înainte de alte funcții importante la nivel național, Ali Reza Arafi a început să servească ca imam și lider religios local în orașul său natal — Meybod.

A fost desemnat ca Imam al rugăciunii de vineri (Friday prayer leader) în Meybod, un rol de mare responsabilitate în comunitatea locală.

Ulterior, în 1993, a fost numit Imam al rugăciunii de vineri în orașul Qom, un post de prestigiu având în vedere importanța Qomului ca centru religios.

Una dintre cele mai semnificative responsabilități ale lui Arafi a fost conducerea Universității Internaționale Al-Mustafa (Al-Mustafa International University), o instituție academică dedicată răspândirii educației islamice și teologice la nivel global.

Această universitate are rolul de a atrage studenți și teologi din diferite regiuni ale lumii, promovând învățătura șiiʿită și studiul științelor islamice.

În calitate de șef al Seminarului Religios (hawza) din Iran, Arafi a supervizat sistemul educațional religios la nivel național, coordonând curricula, organizarea seminariilor și pregătirea viitorilor clerici.

În 2019, Arafi a fost numit membru al Consiliului Gardienilor (Guardian Council) — un organism cu rol esențial în supravegherea legalității și conformității actelor legislative cu legea fundamentală iraniană.

Recent, el a fost ales și ca membru al Adunării Experților (Assembly of Experts), un corp responsabil pentru supravegherea și alegerea liderului suprem al Republicii Islamice.

Mandatul său ca membru al Adunării Experților pentru provincia Tehran a fost validat în 2022 după obținerea a peste 1,2 milioane de voturi.

Numirea lui Arafi ca jurist în Consiliul Gardienilor este considerată de analiști ca reflectând influența sa crescândă în cercurile de putere ale Iranului, inclusiv capacitatea sa de a influența procesele politice și religioase strategice.

În afara activității administrative și politice, Ali Reza Arafi este și un autor prolific. El a scris și coordonat numeroase lucrări în domeniul jurisprudenței, teologiei, educației religioase și filozofiei islamice, publicate atât în limba persană, cât și în alte limbi.

Domeniile sale de interes includ fiqh (jurisprudența islamică), tafsir (interpretare a Coranului), educația religioasă și usul al-fiqh (principiile jurisprudenței).

De asemenea, el a fost implicat în editarea și coordonarea unor publicații academice și reviste de cercetare, contribuind la diseminarea cunoștințelor teologice și filozofice în mediile academice și seminare religioase.

În legătură cu activitatea sa la Universitatea Al-Mustafa, Arafi declara într-un interviu anterior că prin această instituție s-ar fi reușit „convertirea a milioane de oameni la doctrina șiiʿită”, afirmând concret că „în opt ani la institutul Almostafa s-au convertit 50 de milioane de oameni la șiiʿism.”

Această declarație a fost preluată de unele publicații, însă analiștii consideră cifra respectivă improbabilă, notează sursele.

Pe fondul schimbărilor recente din Iran — inclusiv modificări politice, sociale și structuri de conducere — figura lui Ali Reza Arafi continuă să fie relevantă în dezbaterile despre viitorul clerical și administrativ al țării.

El este considerat de analiști ca o voce care combină tradiția teologică cu roluri de conducere instituțională, având influență atât asupra proceselor interne ale seminarylor religioase, cât și asupra politicilor statale în cadrul sistemului islamic al Republicii.