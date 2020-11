Femeile și bărbații trebuie să aibă o dietă diferită, susțin specialiștii. „Printre multe alte deosebiri, nevoile nutriționale ale femeii și ale bărbatului diferă și ele. Există o serie de nutrienți care trebuie furnizați în cantități diferite celor două sexe, cum ar fi: calciul, fierul, acizii grași esențiali omega-3 sau proteinele, fibrele sau probioticele.

Femeile trebuie să consume alimente bogate în calciu

Calciul este important pentru femei, în special pentru scăderea riscului osteoporozei. O dietă bogată în calciu și vitamina D s-a dovedit a scădea incidența fracturilor. În plus, calciul are rol important în reglarea tensiunii arteriale.

Așadar, femeia adultă trebuie să aibă un aport zilnic de 800 – 1000 mg de calciu, iar după menopauză, acest aport crește la 1200 mg. Osteoporoza este și inamicul bărbatului și de aceea și acesta trebuie să aibă calciu în dietă în mod constant.

Studiile arată că o nutriție care asigură suficient calciu scade incidența cancerului de prostată la bărbați. Cantitatea zilnică de calciu recomandată pentru bărbații de toate vârstele este de 800 mg.

Alimentele bogate în fier nu trebuie să lipsească din dietă femeilor

Fierul este un element mai important pentru femei, datorită pierderilor din timpul menstruației lunare. Simptomele deficienței de fier sau anemiei sunt: oboseală, lipsa de concentrare și dificultatea de a respira. Diagnosticarea anemiei se face doar de către medic, iar suplimentarea cu fier se face tot la recomandare și în doză prescrisă de către medic.

Pentru femeile care au vârsta mai mică de 50 de ani, se recomandă 18 mg de fier pe zi iar după menopauză doză este de 8 mg pe zi. Bărbații au și ei nevoie de fier, dar nu în cantitate atât de mare, deoarece studiile au arătat că o dietă prea bogată în fier a fost asociată cu creșterea incidenței infarctului miocardic la bărbați. O cantitate de maxim 8 mg de fier pe zi este suficientă pentru a asigura nevoile organismului lor.

Acizii grași omega-3 sunt un tip de grăsime nesaturată care s-au dovedit a avea un rol important în reducerea nivelului trigliceridelor, creșterea componenței benefice a colesterolului (HDL), prevenirea formării trombelor (cheagurilor de sânge), etc.

Pentru sănătatea gravidei, a fătului și, în general a femeii dar și a copilului, acizii grași omega-3 trebuie furnizați atât din peste (cod, macrou, sardine, somon), cât și din nuci sau semințe de în.

Câte proteine trebuie să consumăm

Nu există o cantitate de acizi grași omega 3 oficială care ar trebui ingerată zilnic, însă prin consumarea de 3 ori pe săptămâna a unei porții de pește se pot acoperi nevoile organismului în raport cu acest nutrient.

Proteinele sunt substanțele care dau energie, ajută țesuturile să crească și să se regenereze. Din cauza dietelor hiperproteice la modă, din păcate se consumă prea multe proteine. Este știut faptul că excesul semnificativ de proteine favorizează eliminarea calciului și deci, pentru femei riscul osteoporozei crește.

Așadar, o femeie are nevoie de max 0,7 – 1 g de proteină per kg corp per zi. Bărbații însă au un necesar mai mare de proteine zilnic, în primul rând pentru că ei au o greutate corporală/masă musculară mai mare. Sportivii de ambe sexe și gravidele au nevoie de un aport mai mare de proteine”, a spus nutriționistul Lygia Alexandrescu, luni, la Antena 3.