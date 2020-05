Medicii au ajuns la concluzia că ideal în acest demers e să înțelegem, mai întâi, cum a fost ”conceput” să funcționeze corpul uman. Oamenii din vechime (și când spunem asta ne referim la cei care au populat planeta, de la începuturi), luau ultima masă la începutul serii, după o zi de muncă, iar peste noapte nu umblau somnambulic spre frigider ca să ”ronțăie” ceva. Ca atare, medicii recomandă postul intermitent. Adică în anumite intervale orare în care nu se consumă nimic.

Dr. Mark P. Mattson, neurolog și om de știință la National Institute on Aging and Johns Hopkins University School of Medicine, explică faptul că în acest fel ficatul stochează glucoză, pe care organismul preferă să o transforme în energie înainte să devină grăsime corporală.

”Utilizarea caloriilor din ficat durează între 10 și 12 ore, înainte să intervină schimbarea metabolică spre utilizarea grăsimii stocate. Mulți oameni care vor să slăbească ar trebui să aibă zilnic 16 ore fără calorii. Cel mai ușor mod de a face asta este să nu mai mâncați după 8 seara, să săriți peste micul dejun în dimineața următoare și să mâncați abia de la prânz”, a declarat, pentru New York Times, dr. Mark P. Mattson.

Acesta spune că o astfel de dietă e absolut sănătoasă în general pentru organism, dar efectele precum scăderea în greutate apar abia peste 2- 4 săptămâni. O serie de studii au fost declanșate în acest sens. De exemplu, în studii privind accidentele vasculare, animalele hrănite intermitent au suferit mai puține leziuni pe creier. Alte studii, tot pe animale, au demonstrat beneficii importante în cazul bolilor cronice, la acele specimene supuse postului intermitent. Inclusiv îmbătrânirea e încetinită.

O serie de studii pe oameni care practicau postul intermitent de 16 ore au arătat că acesta ameliorează rezistența la insulină, grăsimile în sânge, hipertensiunea și inflamația, pe lângă scăderea în greutate. La pacienți cu scleroză multiplă, postul intermitent a redus simptomele în două luni, au raportat cercetători din Baltimore în 2018.