DIETA cu APĂ FIARTĂ! Slăbești 20 de KILOGRAME în TREI SĂPTĂMÂNI

Apa este substanța absolut indispensabilă vieții, însă de foarte multe ori consumul ei este neglijat în curele de slăbire. Dacă fără mâncare poți trăi câteva săptămâni, apa, în schimb, este vitală pentru organism, iar această dietă nu face decât să te ajute să te bucuri de toate efectele sale benefice asupra eliminării toxinelor din corp și scăderii în greutate.





Deși majoritatea oamenilor cred că este necesar un fel de post negru îndelungat, în care să consumi doar apă caldă, această dietă presupune, de fapt, sporirea consumului de apă și bazarea alimentației pe lichide (supe, sucuri naturale din fructe și legume proaspete etc.).

Așadar, singura regulă a dietei este următoarea: BEA CÂT MAI MULTĂ APĂ!

De asemenea, să nu credeți că ideea curei este să consumați apă fierbinte, ci apă plată la temperatura corpului (36,5˚C – 37˚C) sau apă fiartă și apoi lăsată la răcit până ajunge să rămână doar călduță.

Cura de slăbire cu apă fiartă. Slăbești 20 de kilograme în 21 de zile

Există mai multe variante ale acestei diete, toate fiind lăudate pentru rezultatele bune și rapide pe care le pot oferi.

Astfel, cei care au reușit să slăbească cu ajutorul curei cu apă caldă susțin că poți atinge inclusiv obiective precum pierderea a 5 kilograme într-o săptămână și că dieta poate fi ținută chiar și o perioadă mai lungă de timp.

De altfel, în cazul în care doriți să scăpați de un număr și mai mare de kilograme, puteți încerca dieta cu apă fiartă care promite slăbirea a 20 kilograme în 21 de zile.

Varianta I

Prima saptamana: 0,5 litri de apa fiarta seara se bea zilnic, dimineata, pe stomacul gol A II-a saptamana: 1 litru de apa fiarta seara se bea zilnic, dimineata, pe stomacul gol

A III-a saptamana: 1,5 litri de apa fiarta seara se bea zilnic, dimineata, pe stomacul gol

Pe pacursul zilei se mananca mancare obisnuita.

Varianta II

Aceasta cura te va ajuta sa slabesti si sa-ti detoxifici organismul.

Prima etapa

In prima zi se bea, pe stomacul gol, un pahar de apa fiarta si racita, pentru ca in urmatoarele 7 zile sa cresti gradat numarul paharelor (a doua zi – 2 pahare, a treia zi – 3, etc.). In cea de a 9-a zi reduci gradat numarul paharelor de apa (ziua a 9-a, bei 7 pahare, a 10-a zi – 6 pahare, etc.). Aceasta etapa dureaza 15 zile, interval in care nu ai restrictii alimentare, dar trebuie sa renunti treptat la toate alimentele prelucrate industrial (conserve, mancarea tip fast-food, chipsuri, bauturile acidulate, ciocolata, etc.), potrivit infoslabire.ro.

A doua etapa

Dupa ce ai eliminat din dieta ta toate alimentele care contin chimicale, incepi un regim de sapte zile lipsit de grasimi (in afara uleiului de masline pe care il poti folosi la gatit si la prepararea diverselor salate).

Concret, dieta presupune eliminarea din meniul zilnic a urmatoarelor alimente: carne si preparate din carne, branzeturi si lactate grase (cu exceptia laptelui si a iaurtului degresat), zaharul (il poti inlocui cu miere) si paine alba.

Iata ce ar fi bine sa mananci la cele trei mese principale ale zilei (diverse variante, la alegere):

Micul dejun:

• 1 cana de orez fiert cu lapte degresat;

• paine graham (1-2 felii) cu miere;

• 5-6 linguri de germeni de grau cu lapte (sau iaurt)

• fructe sau un pahar mare cu suc de fructe.

Pranz:

• piure de legume;

• ciorba de zarzavaturi;

• salate de legume crude si fructe (salata asortata).

Cina:

• cereale integrale cu iaurt;

• salate de legume fierte;

• fructe coapte.

