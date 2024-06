Politica Diana Șoșoacă și Luis Lazarus, primele probleme la Bruxelles. Au fost refuzați de extremiști







Diana Șoșoacă și Luis Lazarus se confrunta cu primele probleme în PE. Europarlamentarii SOS au fost respinși grupul extremiștilor. Astfel, aceștia ar putea rămâne independenți pe parcursul mandatului.

Diana Șoșoacă și Luis Lazarus, respinși de extremiști

Cei doi nu au fost acceptați în grupul Suveraniști în Parlamentul European. Decizia ar fi fost luată în unanimitate, însă în prezent nu se cunosc motivele invocate de extremiști.

Dacă nu vor fi primiți în niciun grup de la Bruxelles, Diana Șoșoacă și Luis Lazarus vor avea statut de neafiliati. Astfel, aceștia nu vor avea puterea de a purta negocieri în PE.

Reprezentanta SOS România, vizite dese la Ambasada Rusiei

Dincolo de apropierea pe care reprezentanta partidului SOS România o are cu Ambasada Rusiei, aceasta nu a fost acceptată în grupul extremiștilor de la Bruxelles. Într-un live de pe Facebook, europarlamentarul a subliniat că nu nu se va lupta cu Rusia, având în vedere că este una dintre marile puteri ale lumii, făcând referire și la asocierea cu China.

„Suntem sub ocupație. Eu nu vreau nici sub ruși, nici sub americani, ci vreau să fim independenți. Eu nu mă bat cu Rusia, având în vedere că este una dintre cele mai mari puteri ale lumii. Asta înseamnă diplomație”, a spus reprezentanta SOS România.

Diana Șoșoacă nu renunță la competiția alegerilor prezidențiale

Cu toate că obținut un mandat în Parlamentul European, fosta senatoare nu renunță nici la cursa pentru președinția României. Aceasta a dat asigurări că se va întoarce de la Bruxelles și va candida pentru cea mai înaltă funcție din stat.

După ce a aflat rezultatele obținute la alegerile europarlamentare, Diana Șoșoacă a anunțat că va rămâne la Bruxelles până în luna decembrie.

La scrutinul de la începutul lunii iunie, partidul condus de fosta senatoare a depășit pragul de 5%. Astfel, cei doi au obținut un mandat în PE.