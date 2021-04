Senatoarea a provocat din nou scandal de zile mari în Parlamentul României, marți după prânz. Senatoarea a vrut să intre în Comisia Juridică, dar a fost oprită pentru că nu purta mască regulamentară. De aici a început o discuție aprinsă cu mai multe persoane aflat prin preajmă. „Vă bateţi joc de votul românilor. Eu sunt un angajat al poporului. Acum încălcaţi legea şi Constituţia. Vreau să văd ordinul scris că nu am dreptul să intru în această şedinţă. Ce, eu nu am fost aleasă de poporul român, la fel ca și dumneavoastră?”, a tunat Diana Șoșoacă.

Senatoarea nu a purtat mască regulamentară și tot ea s-a supărat

Discursul înflăcărat al senatoarei a continuat implacabil. Avocata s-a plâns că au fost oameni care au primit ordin să o bată. Și s-a plâns că a fost lovită la picior în timp ce încerca să intre pe ușă.

„Arătaţi-mi în legea 55 articolul care spune cum trebuie să arate o mască. Spune că trebuie să acopere gura şi nasul. A mea acoperă gura şi nasul. Plus că eu am adeverinţă care mă exceptează de la purtatul măştii. Mă lăsaţi să intru sau nu? Am fost lovită la picior. Să știți că am sunat deja la 112”, a mai spus Diana Șoșoacă.

Diana Șoșoacă s-a plâns că a fost bătută. „Am fost lovită la picior. Dacă doamna Scîntei vrea să fiu bătută, fac plângere penală”

„S-a dat ordin să fiu bătută. Eu nu port porcăria aia. Nu spune în legea 55 cum trebuie să arate o mască. Masca trebuie să acopere nasul şi gura, a mea acoperă nasul şi gura. Nu mă înteresează opinia dvs., d-na Scîntei Am fost lovită la picior. Dacă doamna Scîntei vrea să fiu bătută, atunci va avea plângere penală pentru instigare la violenţă. Cum vă permiteţi?.”, a mai spus Diana Șoșoacă.