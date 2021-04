Diana Șoșoacă pune la zid autoritătile pentru adoptarea noilor restricții. Senatoarea a declarat ca restricțiile impuse sunt neconstituționale. Pe post de argument, Diana Șoșoacă a declarat că nu a completat niciodată o declarație pe proprie răspundere, în ciuda faptului că circulă foarte mult noaptea.

„Eu mă plimb prin România în general noaptea, și nu ca să mă uit pe cer, ci pentru că mă cheamă oamenii, mă duc să negociez cu primăriile, să restabilesc lucruri, pentru că sunt singurul senator care face ceva pentru oameni în țara asta. Noaptea se circulă foarte bine, nu mă interesează nicio declarație, nu am completat niciodată și nici nu o să completez. Vă spun ca avocat că singura entitate care poate restrânge drepturi și libertati este Parlamentul, nu Guvernul. Având în vedere că nu există niciun studiu, nu se poate așa ceva. Există instanțe care deja au anulat ordine, există și localități unde nici masca nu se poartă și foarte bine fac oamenii și nu exista nicio rată de infectare. Aceste cifre sunt făcute din pix de catre cei care fac măști și teste PCR și pentru ca tratamentul unui internat Covid costă 50.000 de lei. Restricțiile de circulație nu se pot lua așa.”, a spus Diana Şoşoacă la România TV.

“Toate aceste normalizări ale situației mi se datorează mie”

„Dacă vreți să fim sinceri, toate aceste normalizări ale situației mi se datorează în primul rând mie. Eu am aratăt la Buzău sacii în care se pun morții noștri. Degeaba spune Vlad Voiculescu că nu știa, numai eu am făcut de anul trecut nenumărate sesizări, s-a ajuns și la cazul Corneliei Catanga. Cum să nu știe, păi poliția se ducea să vadă dacă coșciugele sunt închise pentru că așa avea ea chef?

Le mulțumesc si polițiștilor, și preoților, si primarilor, care nu au permis această profanare a morților. Ieri am menționat toate aceste aspecte și am adresat 11 intrebări și am întrebat cine răspunde de acești peste 25.000 de morti profanați. Și cine despăgubește și cum, în plan material, dar mai ales moral, aceste familii? Iei corpul neînsuflețit al doamnei Catanga și îl pui în doi saci și il duci direct la groapă?”, a mai spus Diana Șoșoacă.

“Voi obține aceste acte le voi face publice”

Cum să faci acest lucru? Recomand celor 25.000 de familii să facă plângeri penale pentru profanarea decedaților și acțiuni în civil pentru despăgubiri. Eu de ceva timp încerc să negociez cu câți parlamentari pot, însă suntem prea puțini pentru a adopta, un proiect de lege pentru despăgubirea acestor familii. De la guvernare sunt puțini dispuși să asculte, dar din opoziție sunt toți de acord, nu am nimic de comentat de parlamentarii AUR și PSD. Eu am cerut să mi se comunice ordinul și studiile științifice care au stat la baza acestor ordine, pentru că ei își pasează responsabilitatea de la Ministerul Sănătății la Ministerul de Interne. Cand voi obține aceste acte le voi face publice.”, a adăugat Diana Şoşoacă.