Politica Diana Șoșoacă, declarații violente: Ăștia trebuie bătuți măr și băgați în închisori







Duminică, Diana Șoșoacă i-a îndemnat pe românii de peste hotare să iasă la vot. Candidata SOS România la Primăria Capitalei acuză partidele politice de fraudă.

„Nu-i credeți. Acestea sunt manipulările televiziunilor! Stați liniștiți. Eu nu mă las.”, a spus senatoarea.

De asemenea, reprezentanta SOS România susține că secțiile ar trebui păzite pe durata numărării voturilor.

„Trebuie apărate voturile în seara asta. Toată lumea trebuie să stea pe secții să apere voturile.”, a mai spus senatoarea.

Despre rezultatele partidelor clasate pe primele locuri

Candidata SOS România la Primăria Capitalei a precizat că rezultatele actuale nu reflectă realitatea. În plus, aceasta a menționat că partidul său a fost singurul care a făcut campanie electorală.

Dacă vă uitați la rezultate o să vedeți că e o minciună totul. România a votat SOS. Trebuie să ieșiți în stradă. Astea sunt mizeriile lor. Am mers din casă în casă, nu există așa ceva. Am fost singurii care am făcut campanie electorală pe bune. Ăștia trebuie bătuți măr și băgați în închisori. Încă n-au furat voturile, se pregătesc să le fure. Sunt mulți oameni care au fost întrebați cu cine au votat și nu au vrut să răspundă. Mergeți călare peste ei”, a mai spus seantoarea.

Diana Șoșoacă, mesaj pentru românii din străinătate

La ieșirea de la urne, reprezentanta SOS România i-a îndemnat pe românii din străinătate să iasă la vot. De asemenea, aceasta i-a chemat și pe tinerii din țară să își exprime opțiunea electorală.

„În România, peste 1 milion de tineri au făcut 18 ani şi trebuie să iasă la vot. O parte din părinţi şi din bunici au votat împotriva intereselor României şi împotriva viitorului tinerilor. De aceea avem jumătate din ţară plecată în afara graniţelor ţării. În acest moment, diaspora să iasă la vot, diaspora să voteze şi să îşi schimbe soarta (...). Este momentul să se înceteze cu fraudarea alegerilor. De 34 de ani se fraudează în neştire alegerile. De data aceasta, noi suntem cu ochii pe ei şi vom instaura legea ordinea şi dreptatea în această ţară", a declarat Diana Şoşoacă.