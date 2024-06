Politica Diana Şoşoacă are dovezi cu privire la „colaborarea” fostului șoț cu AUR: „Am înregistrarea și o s-o dau la Parchet”







Diana Șoșoacă a anunțat că dorește să ajute procurorii în ancheta care îl vizează pe Silvestru Șoșoacă și AUR. Președinta partidului S.O.S spune că „AUR l-a ajutat pe Silvestru să strângă semnăturile falsificate”.

Diana Şoşoacă are dovezi cu privire la „colaborarea” fostului șoț cu AUR

Reamintim că Parchetul General anchetează o posibilă falsificare a listelor de semnături pentru candidatura independentă a lui Silvestru Șoșoacă la alegerile europarlamentare. Diana Șoșoacă susține că are o înregistrare audio în care fostul său soț și Cristian Terheș discută despre falsificarea semnăturilor.

„Nu ştiu (cum a strâns semnăturile - n.r.) , dar știu că există o înregistrare, o discuție între domnul Terheş și domnul Silviu Șoșoacă, în noaptea dinainte de a-și depune candidatura, în care domnul Terheş spunea că atunci îi lucrează cele aproape 11.000 de semnături.

O am înregistrarea și o s-o dau la Parchet. Nu știu câte semnături (au fost falsificate - n.r.), dar eu vă spun doar discuția între Terheș. Mai este domnul Ovidiu Zară, am înțeles că soția lui lucrează la Biroul Electoral Central și ea este cea care i-ar fi autorizat o parte din semnături, la solicitarea lui Ovidiu Zară, a declarat Diana Șoșoacă.

Diana Şoşoacă și Silvestru Șoșoacă. Sursa foto: Facebook

„Există o legătură între Silvestru Șoșoacă și AUR”

Diana Șoșoacă afirmă, de asemenea, că fostul soț s-a întâlnit de mai multe ori cu George Simion cu scopul de a opri ascensiunea partidului pe care-l conduce.

„Deci, există o legătură între domnul Silvestru Șoșoacă și AUR. S-a întâlnit de nenumărate ori cu George Simion și au pus la cale distrugerea mea și a partidului SOS România. Mai mult, în urmă cu câteva zile, domnul Silvestru Șoșoacă s-a întâlnit noaptea, pe la 23-24, cu domnul George Simion și au mai pus la cale ceva, nu știu ce. Deci este o lucrătură a AUR-ului pentru a încerca să oprească ascensiunea SOS România (...).

Ştiți cât de greu este să aduni 130.000 de semnături? Păi noi în prima săptămână de-abia am reușit să trângem 60.000 în România, pe urmă au venit cele din diaspora. Știți cât de greu este? Oamenii trebuie să stea non-stop pe stradă, să meargă din casă în casă. Cum Dumnezeu un singur om, fără nicio echipă, fără nimic, adună 130.000 de semnături? Pentru mine este inimaginabil”, a explicat Diana Şoşoacă.

Diana Șoșoacă: AUR a comandat să fie ajut Silvestru Șoșoacă

Întrebată ce interes ar fi avut Cristian Terheş, candidat la europarlamentare din partea AUR, să-l ajute pe Silvestru Șoșoacă cu această strângere de semnături, Diana Şoşoacă a spus că nu ştie care ar putea fi interesele.

„Asta nu pot să vă spun eu, ce interes este, dar domnul Terheş e pe listele AUR, drept pentru care AUR-ul am înțeles, din acea discuție, că așa i s-a comandat de către AUR, să-l ajute pe Silvestru Șoșoacă să-și facă semnăturile. Şi că i s-au dat comandă 11.000.

Şi mai e o doamnă de la Caraș-Severin, Letiția Man, despre care oamenii spun că ar mai fi dat vreo 30.000 de semnături de acolo. Eu vă spun ce am auzit. Sunt lucruri pe care eu le voi declara și la Parchet, dacă voi fi chemată. Tot ceea ce am auzit și ceea ce mi s-a transmis”, a mai declarat Diana Şoşoacă la antena3.ro.