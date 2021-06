Mama a două fetițe, una de aproape 4 ani ani și cea mică care împlinește un an luna viitoare, Diana Bart s-a numărat printre acele mame care au ales să-și alăpteze copiii și după ce aceștia au trecut la mâncarea diversificată. Atât cu Mayra, cât și cu Amina, cel de-al doilea copil, prezentatoarea TV s-a confruntat cu privirile critice ale celor din jur, însă în momentul de față susține că o interesează extrem de puțin.

„Fără supărare, chiar nu mă interesează criticile. Faptul că îmi hrănesc copilul și nu că îmi hrănesc copilul, că-i dau viață, practic din laptele meu copilul ăla crește, nu mă interesează de X care nu are ce face acasă și se uită la mine că alăptez în public. Să mă lase în pace. Mai mult decât atât chestia asta la mine este ok pentru că eu am învățat să-mi pun niște opreliști în fața oamenilor pentru că pur și simplu nu am ce să discut, dar sunt fete pur și simplu frustrate”, a povestit Diana pentru EVZ. Apogeul a fost atins în momentul în care o tânără mămică i-a povestit experiența ei.

De atunci Bart a decis că nu va lăsa pe nimeni și nimic să o împiedice să-și alăpteze în public fiica.

„Îmi scriu foarte multe și chiar m-a impresionat cazul unei tinere, aflate la primul copil, care mi-a povestit că se afla pe o bancă în parc, deci în parc, retrasă, își alăpta copilul nou-născut și a venit o doamnă în vârstă și pur și simplu i-a bătut obrazul că e mai mult decât urât ce face. Fata aia de supărare și pentru că nu era atât de informată pe partea asta, a rămas fără lapte. Cum adică pentru doamna X care este o nefericită și care nu are ce face cu viața ei să-mi pierd eu laptele pentru copii? Niciodată. Eu nu mai pun la suflet chestiile astea”, a mai spus prezentatoarea emisiunii „Focus Monden” de la Prima TV.

„Alăptatul este la cerere”

Chiar dacă acum este relaxată, la prima fiică a avut de suferit de pe urma mesajelor critice pe care le primea. „La Mayra (n.r. primul copil) să știi că am pățit și eu de am mai primit mesaje că de ce nu-mi alăptez copilul acasă. Le-am răspuns doamnelor care judecă așa că alăptatul este la cerere. Eu chiar dacă îmi alăptez copilul acasă, poate îi e sete, poate o doare măseaua, poate o doare burta, mai ales în primele șase luni când nu-i dai apă, îi dai exclusiv lapte. Și atunci cum îmi țin ele mie evidența când să-i dau eu copilului. Atât timp cât nu fac nimic jenant, rușinos, nu deranjez, nu dau în cap, de ce le-ar deranja cum îmi hrănesc eu copilul?”, a mai povestit Diana pentru EVZ.

Vrea să o alăpteze pe cea mică până la un an și jumătate

Pe prima fiica Diana a alăptat-o până la doi ani și jumătate, asta deoarece nu a mai putut să o înțarce la doi ani, așa cum recomandă specialiștii. Conștientă de greșelile pe care le-a făcut, la cel de-al doilea copil, Diana vrea să procedeze altfel și să reușească în următoarele luni să o dezvețe de sân.

„Pe Mayra am alăptat-o până la doi ani și jumătate. Nu aș fi vrut atât de mult, aș fi vrut doi ani cât recomandă Organizația Mondială a Alăptatului, dar a durat mai mult pentru că am încercat să o înțarc într-un mod mai ușor. Crezând că ea crește și îmi va fi mai ușor m-am înșelat. A fost mult mai greu. Acum, la Amina, știu clar. Vreau să o înțarc până în maxim doi ani. Un an și jumătate așa o să o țin”, ne-a mai declarat prezentatoarea TV.

Video: Răzvan Vălcăneanțu