„Azi am avut o premieră. Am alăptat-o pe Eza în public. Am crezut că o să-mi fie rușine, dar departe de mine această trăire. Eram la terasă cu fetele, m-am dus la o masa care era pe un colt, nimeni nu era nimeni pe lângă mine, m-am așezat cu spatele către ceilalți oameni și am hrănit-o. M-am acoperit cu o eșarfă și ne-am făcut treaba. Sunt surprinsă că nu mi-a fost deloc jenă, nu s-a văzut nimic, dar așa ca idee. Să nu se înțeleagă că mă gândeam ce zic ceilalți, ci credeam că o să mă simt stânjenită. Am ales să vă zic pentru că m-au întrebat unele mămici dacă alăptez în public. NORMAL, cu toții mâncăm și în public”, a povestit influencerul pe site-urile de socializare.

În ultimii ani au existat o sumedenie de controverse în jurul acestui subiect, societatea împărțindu-se în două categorii: pe de-o parte sunt persoane care susțin alăptarea în public, pe de altă parte sunt persoane care spun că nu este deloc igienic și mai ales că tot procesul se îndreaptă spre zona vulgarității. Din fericire, din comunitatea de prieteni virtuali ai Cristinei fac parte o sumedenie de mămici, care au felicitat-o pentru acest prim pas, însă multe au ținut să o corecteze, sugerându-i ca pe viitor să nu-și mai acopere sânul, ci să nu aibă niciun fel de inhibiție. „Eu nu m-am acoperit niciodată. I-am dat oriunde și oricând a cerut. Cui nu îi convine să întoarcă capul. Copilul meu e mult mai important”, a spus o mămică, completată de alta, cu o aceeași părere.

„Eu nici măcar nu m-aș fi acoperit. Alăptatul este ceva normal, sfârcul este ceva frumos, o parte normal a corpului și nu are de ce să fie ascuns deloc, dar dacă alegem să continuăm cu prostia asta de a-l cenzura când vine vorba despre alăptat chiar nu avem de ce să o facem. Cei care sunt deranjați de el sau rușinați ar trebui să înțeleagă că au o problem și să caute explicații de ce simt așa, nu să facă mama respective să se simtă ca și când greșește ea cu ceva”.

O altă mămică i-a povestit că ea alăptează oriunde, chiar și în magazin și că nu îi înțelege pe cei care nu tolerează această acțiune.

„Încă mai sunt persoane contra alăptatului în public??? Jessus!! Locuiesc în afara țării, aici poți să alăptezi și în magazine dacă e nevoie. Alăptatul este un lucru absolut normal și firesc, oriunde, oricând. Nu facem decât să ne hrănim copiii, cine gândește diferit înseamnă că e psihopat!”. Pe de altă parte, o altă mămică îi sugerează să nu se mai ascundă, ci să-și hrănească fetița de față cu ceilalți. „Eu și la masa cu ceilalți scot sânul. Ce e aia să mergi la altă masa să mănânci. Stai liniștită că prima data sau de două ori te duci în altă pate, după scoți sânul unde ești”.

Și-a revenit după sarcină

Pe 7 martie, Like Creața a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă, iar a doua zi, chiar de „Ziua mamei” a adus-o pe micuță acasă. Dacă în prima lună a preferat să se odihnească și să se dedice exclusiv fiicei sale, de ceva vreme a început să acorde atenție și propriei persoane. Fără prea mare efort, mizând pe faptul că este tânără, Cristina a reușit să își revină după sarcină și se apropie de vechile forme.

Vedetele autohtone sunt pro alăptat în public

În ultima vreme tot mai multe vedete autohtone și-au făcut curaj și au trecut peste orice fel de reacție sau critică și au decis să-și alăpteze în public. Dacă LikeCreața a avut susținerea internauților, nu același lucru s-a putut spune despre Lili Sandu, Cristina Șiscanu, Diana Bart sau Laura Cosoi.