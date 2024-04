EVZ Special Dia Buga combină arta cu lumina! Tânăra care creează manual lămpi din furnir







Fiecare are povestea lui când vine vorba de muncă. Cu toții tânjim să ajungem să ne facem remarcați prin orele multe petrecute la birou, în fabrică sau poate conducând o mașină. Însă, sunt oameni care devin poveste atunci când munca se întâlnește cu creația. Ei nu mai au nevoie să fie remarcați pentru ce fac este unic.

Așa este și cazul unei tinere din Sibiu, Dia Buga, care cu cu o foarfecă, un cutter și multe idei a reușit să găsească combinația perfectă între artă și lumină.

Ea este absolventă a Universității de Artă și Design, în cadrul căreia a avut ocazia să facă cunoștință cu multe materiale cu care a trebuit să experimenteze și să facă diverse teme. „Așa au ieșit primele idei”, îmi mărturisește aceasta.

Drumul spre creație

Nu a știut în ce s-a băgat când a pornit pe acest drum, doar că urma să fie cea mai bună decizie. „Sunt fascinată de procesul creației și caut mereu modalități de exprimare prin care sa îmi las amprenta. Povestea lămpilor a început printr-o oportunitate pe care am acceptat-o cu o ușoară naivitate, dar care s-a dovedit a fi o experiență plăcută și în final un produs frumos apreciat de multă lume. Apreciere care mi-a gâdilat o emoție, iar ăla a fost momentul când am spus că voi continua să fac asta indiferent ce apare pe parcurs”, ne povestește Dia.

Această afacere este unică în România, și faptul că produsele pe care le scoate în vânzare sunt create în totalitate handmade este de lăudat.

„Consider lumina foarte importantă într-un spațiu, deoarece are un rol puternic de a influența percepția asupra spațiului și capacitatea de a modifica dispoziția unei persoane. Am ales să mă joc cu spațiul și lumina, să descopăr noi forme de exprimare și metode de a da spațiului un aer unic și o personalitate puternică.

Cat despre lumina ambientala si jocul de umbre rezultate la întâlnirea luminii cu materialele și forma lămpilor, este ceva ce m-a fascinat mereu și fac parte din toata povestea mea”, explică aceasta.

Corpuri de iluminat din „orașul viorilor”

Pentru că nu sunt corpuri de iluminat simple, pe care le găsiți în orice magazin de specialitate, ele sunt concepute cu materiale de înaltă calitate, ca furnirul. Dar și aici este o poveste. De ce a ales Dia Buga acest material? „Am început cu furnirul, eu venind din orașul Reghin, care este denumit “Orașul Viorilor” am ajuns repede în contact cu o fabrica de viori care au fost foarte deschiși să mă ajute și să mă susțină, iar acolo a început adevărata provocare, am cunoscut furnirul.

Este un material elegant, subtil, cald și fragil, m-am îndrăgostit de el din prima secundă, de toate desenele naturale cu care venea. Am reușit sa îl îmblânzesc și să îl modelez în multe forme feminine.”

Se pune problema de sustenabilitate când vine vorba despre o mică afacere din orașul Sibiu? Ei bine, da. Chiar dacă producția nu este atât de mare, Dia Buga își concentrează atenția și asupra sustenabilității. „Sustenabilitatea este un cuvânt mare și este un punct de interes în ceea ce privește produsele mele. Majoritatea colectiilor de lămpi sunt create din materiale prietenoase cu natura. În ceea ce privește colecțiile noi cu siguranță voi avea acest cuvânt în minte când voi alege materialele.”

Oameni speciali care fac lucruri speciale

Poate că dacă intrați pe site și aruncați o privire la prețurile cu care Dia Buga își vinde arta, pentru că mai presus de însemnătatea lor sunt mici opere de artă aceste corpuri de iluminat, vi se par exagerate. Însă, dacă vă gândiți că tot ceea ce crează este făcut manual și cu idei proprii poate vă răzgândiți. După cum explică și ea: „Totul este creat manual. Produsele mele, cred eu, nu pot fi replicate într-o fabrica, iar asta este adevărata lor frumusețe. Faptul că sunt ușor diferite una de cealalta și vin cu acea poveste, dată de mâinile care au creat-o.”

Când vine vorba despre inspirația cu care sunt create aceste corpuri de iluminat aflăm că formele organice definesc de cele mai multe ori produsele finale. „Fiind un proiect atât de personal cred că formele și stilul produselor create mă definesc în totalitate, iar colecțiile noi se conturează mereu într-o formă apropiată”, dezvăluie Dia.

De asemenea, am fost curioasă să aflu cum funcționează această piață și ce anume face ca această afacere să fie diferită de celelalte. „Cred ca marea diferențiere se face în momentul în care spui că produsele tale sunt create manual, în România. Mai ales când am conturat eu aceasta afacere, nu erau tare mulți creatori de produse locale, mai ales de corpuri de iluminat, asta a fost un mare plus. Asta și faptul că inițial personalizăm foarte mult produsele în funcție de dorințele clienților și ăsta este un alt motiv pentru care clienții preferă produsele mele.”

Oamenii care preferă frumosul

Și așa am ajuns la punctul în care putem afla cine sunt iubitorii de frumos. Cât de greu este într-o lume în care totul pare să fie tras la indigo să ieși pe piață cu obiecte care spun o poveste? „Clienții mei sunt în special, oamenii care apreciaza munca produselor create manual, designerii de interior cu care colaborez și mă recomanda clientilor lor si showroom-urile specializate care îmi găzduiesc produsele”, aflăm de la Diana.

Cele mai dorite produse de clienți sunt produsele din colecția Steel și Invisible. „Au avut un mare succes pe piața, ele fiind lămpi moderne, sunt versatile și își găsesc ușor locul într-un design modern.”

Iar când vine vorba despre îngrijirea acestor produse aflăm, de fapt, că nu este vorba de niciun efort prea mare. „Nu cred ca ar trebui să aibă parte de atenție specială. Consider că ele trebuie curățate în mod constant ca orice alt obiect pe care-l avem în casa noastră.”

Planuri de viitor

Printre planurile de viitor ale Dianei se numără în special creșterea echipei din spatele Dia Buga Design și expansiunea atelierului în care activează.

„În perioada următoare vreau să experimentez mai mult muncă în echipă. Vreau sa găsesc acele persoane dornice să crească alături de mine și împreună să reușim să facem mai multe colecții inedite și frumoase.

Un atelier mai bine dotat sună din ce în ce mai bine pentru afacerea mea”, recunoaște aceasta.

Produsele le puteti găsi pe site-ul www.diabugadesign.ro si pe toate rețelele de socializare pe care Dia Buga activează.