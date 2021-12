Dezvăluirile care au cutremurat lumea sportului! ”M-am gândit la sinucidere, am avut şi nebunia asta în cap”

Dumitru Dragomir a dezvăluit cele mai ascunse secrete din lumea sportivă și viața personală. Acesta a declarat că se consideră nevinovat și că a executat ordinele primite de la ministrul de Interne Tudor Postelnicu. Scopul din spatele acestui scandal a fost protejarea fotbaliștilor de la Steaua şi cu Dinamo.

Fostul președinte a mai povestit și că nu a fost niciodată securist, dar a avut anumite privilegii pentru că a fost conducătorul Clubului Victoria. Cel mai marcant episod din viața lui tumultoasă a fost moartea fiului său, iar Dragomir a mărturisit că sinuciderea ar fi fost singura modalitate să scape de probleme.

A făcut Dumitru Dragomir blaturi?

”Nu am făcut niciunul eu. Daca cineva spune că am făcut eu ceva, eu fac ce vreți. Când eram președinte la Victoria mă chema Postelnicu și îmi spunea că de Steaua și Dinamo nu ne atingem, ca să nu accidentam jucători. Am mai făcut doua în care am primit ordin să nu batem, dar nu mai spun nume de la cine, la Cluj. Nu mai spun cine era implicat, că era un om pe care l-am apreciat, fiul lui a avut o poziție foarte importanta, sincer mi-e și frica să mai zic. Am făcut meci egal ca să scape Clujul de retrogradare, că noi oricum eram în cupa UEFA.

Eu nu eram angajat la Scornicesti, când a castigat cu 18-0, dar a fost ideea mea ce s-a întâmplat acolo. Nu știam ce se întâmplă la celalalt meci, așa că am pus mașini din 30 în 30 de km. ȘI milițienii își spuneau scorul și unul dintre ei a spus că este „două zero” și celalalt a înțeles că nouă la zero, că cine vorbește cu „două zero”? ȘI așa că au tot dat goluri cei de la Scornicesti, să se asigure că nu sunt întrecuți la golaveraj”, a declarat acesta.

A vrut să apeleze la sinucidere

Dumitru Dragomir a declarat că s-a gândit de câteva ori să se sinucidă, mai ales după ce fiul său s-a stins din viață.

”După moartea fiului meu, am avut și aceasta nebunie în cap, dar mi-a trecut pentru că am o familie despre care nu pot să vorbesc decât la superlativ. Copiii mei au fost copii cuminți, întrebați pe țoață lumea, soția mea a fost o sfânta.

Eu am fost mai puțin sfanț. Așa este bărbatul, el trebuie să aducă și nevasta să aibă grija de educația copiilor, de bărbat, de casa. Am avut o educație țărănească. Am supărat-o de multe ori pe nevasta-mea. Eu nu sunt mulțumit nici de mine, eu sunt mulțumit numai de nevasta, restul de nimic,” a fost răspunsul lui Mitica Dragomir”, potrivit România TV.