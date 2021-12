Dezvăluiri senzaționale din relația lui Harry cu William: „Cine naiba te crezi?”. Ce a spus familia regală despre relația cu Meghan Markle

Noua carte intitulată „Wives: Inside the Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan” a sugerat că prinții Harry și William s-au certat din cauza idilei Ducelui de Sussex cu Meghan Markle. Scriitorul Christopher Andersen susține că o sursă din inima Casei Regale i-a împărtășit informații despre o presupusă ceartă între fiii prințesei Diana.

Prințul Harry, către fratele său: „Cine naiba te crezi?”

Potrivit site-ului de știri despre celebrități Page Six, Prințul Harry a fost atât de indignat când fratele său mai mare, Prințul William, a pus la îndoială povestea sa de dragoste cu Meghan Markle, încât a răbufnit. „Cine naiba te crezi?”, s-ar fi exprimat soțul vedetei de Hollywood.

„Presupusa izbucnire nervoasă ar fi avut loc în luna septembrie 2017, când prințul Harry a transmis că era pe cale să o ceară în căsătorie pe iubita sa americană, determinându-l pe William să ridice o întrebare probabil legitimă, anume «De ce vrei să grăbești lucrurile?»”, relatează presa internațională.

Potrivit scriitorului regal, Andersen, surse apropiate lui Harry erau îngrijorate de cât de repede a evoluat relația prințului cu Meghan Markle, prima întâlnire având loc în secret în luna iulie a anului 2016.

Prințul William a pus la îndoială relația dintre Harry și Meghan

„Unul dintre sceptici a fost unchiul său, Earl Spencer – fratele regretatei Prințese Diana. Prințul William l-a „recrutat” pe Harry pentru a sublinia opinia sa, potrivit căreia porumbeii ar trebui să o ia mai încet”, mai relatează presa internațională.

Cu toate acestea, Andersen a spus că acțiunea prințului William a făcut „lucrurile mult mai rele”. Autorul regal a susținut că Prințul Harry era „furios că fratele său căuta în mod activ, ca alții, să se amestece în treburile sale personale”.

Noile informații vin în contextul în care s-a dezvăluit că prințul William avea propriul plan de a se muta în SUA, înainte ca prințul Harry și Meghan Markle să părăsească Marea Britanie în favoarea Californiei. Soțul lui Kate ar fi renunțat, însă, la planurile sale după tensiunile generate odată cu retragerea fratelui său din Casa Regală.