Gabriela Firea, fost primar general al Bucureștiului, a povestit în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, de la Kanal D, cum a plecat din cadrul trustului Intact, patronat de Dan Voiculescu. Ca jurnalist, Firea a lucrat și la Antena 1, și la Antena 3. A plecat nu în cele mai bune condiții, dar a spus că, între timp, i-a trecut supărarea.

Gabriela Firea a plecat din trustul Intact după ce s-a căsătorit cu primarul Florentin Pandele

„Am devenit un jurnalist mai cunoscut prin prisma emisiunilor de la A1 si A3. E şi un episod dureros între noi, dar l-am şters. L-am iertat. Când m-am căsătorit cu Florentin Pandele am fost practic înlăturată din trustul Intact din motive politice.

Am suferit foarte mult pentru că îmi doream să fac presă în continuare dar nu s-a mai putut. Mi s-a spus că sunt măritată cu un politician. Chiar dacă lucrează în administraţie, prin prisma activităţii sale, eu nu mai pot să fiu o persoană care respectă principiile deontologiei jurnalistice. Am realizat pentru câteva luni o emisiune de actualitate caleodoscop duminical când eram însărcinată. Apoi nu am mai avut job în trustul Intact. La celelalte trusturi mi s-a spus că sunt candidatul perfectm dar că scrie pe fruntea mea Dan Voiculescu şi că nu au cum să mă primească.

Pentru mine a fost o mare dezamăgire, credeam că un jurnalist e apreciat pentru ratingul sau pentru tirajul pe care îl relaizează. Am depăşit însă momentul”, a povestit Gabriela Firea.

Ce a spus despre relația cu Florentin Pandele

Gabriela Firea a mai avut următorul dialog cu Denise Rifai:

– Vă temeţi că veţi fi mazilită politic de Marcel Ciolacu?

– Orice se poate întâmpla în politică.

– Este soţul şeful dvs. politic?

– Este stăpânul inimii mele.

– V-au pus viaţa în pericol problemele de sănătate?

– Nici acum nu se ştie diagnosticul.