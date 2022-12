Dezvăluiri despre „marea cumetrie din energie”. Totul despre prietenii şi partenerii lui Virgil Popescu

Jurnaliștii de la captura.ro. dezvăluie că toţi cei din anturajul ministrului Energiei „alcătuiesc azi un algoritm de încredere, bazat pe obligații politice locale și afaceri personale. Cu un mandat de trei ani suprapus pe tot atâtea guverne, Virgil Popescu era înainte un om de afaceri prolific.

Până în 2019, când a preluat funcția, a fost implicat în 20 de firme private. Cel puțin trei dintre foștii săi asociați au astăzi funcții de conducere în societăți naționale din subordinea lui. Istoria de business a ministrului Energiei arată totodată conexiuni cu tandemul pesedist Miron Mitrea – Eugen Nicolicea, originari din Drobeta Turnu Severin, la fel ca demnitarul liberal”, relatează sursa menţionată.

Fiica lui Virgil Popescu s-a căsătorit cu un cetățean austriac

Fiica lui Virgil Popescu, Cristina, s-a căsătorit cu Marcel Lebenbauer, un cetățean austriac. Petrecerea de la Cernica reprezintă însă episodul secund al fericitului eveniment, destinat de data aceasta unui număr mai larg de cunoscuți.

Sursa foto: captura.ro.

„Prima nuntă, organizată pentru apropiați, a avut loc pe 8 iulie la Viena, într-un hotel luxos (Austrian Trend Maximilian) de lângă palatul Schonbrunn, care servea pe vremuri drept casă de oaspeți a împăratului Franz Joseph I. Fiica ministrului trăiește de doi ani la Viena, unde lucrează pe un post de middle management într-o corporație europeană. Printre prietenii intimi ai celor două familii, s-au distrat în Austria și colegii din PNL Mehedinți ai ministrului Virgil Popescu, liderul filialei județene. Doar câteva poze de acolo au scăpat online, una fiind postată de Cristinel Pavel, prefectul de Mehedinți”, mai relatează jurnaliștii.

Cine au fost naşii de cununie

Naşi şi invitaţi pe cinste: Nașii de cununie au fost deputatul PNL Gigel Știrbu și soția. Fiul parlamentarului, Alexandru Știrbu, a fost consilier în Ministerul Energiei, este acționar la companii energetice de stat (Electrica, Romgaz, Transgaz) și va fi vecin cu mirii. El și cuplul vor locui pe malul lacului Pantelimon, în două vile aflate acum în stadiu de finisaj.

L-am rugat pe Gigel Știrbu să comenteze situația: „M-a rugat domnul Popescu, fiind un prieten apropiat, să fiu naș de cununie (…) Fiul meu nu are nicio legătură cu domnul Popescu, fiul meu a fost funcționar public timp de șase luni de zile și a plecat prin demisie de acolo. A fost angajat la Ministerul Energiei, care întâmplător este condus de domnul Popescu. Dar nu are nicio legătură cu domnul Popescu. A participat la un concurs în scris, a luat acel concurs de funcționar și după șase luni a realizat că nu a e compatibil cu funcția, în sensul în care salariul nu i-a convenit. E treaba lui, e major, are 26 de ani”.

Ministrul Virgil Popescu și deputatul Gigel Știrbu. Sursa foto: captura.ro

La nuntă a fost toată protipendada PNL

Jurnaliştii mai scris că „evenimentul de la Cernica a reușit să rămână discret, deși ministrul Virgil Popescu a pus pe lista invitaților toată protipendada PNL. Erau așteptați inclusiv premierul Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu, președintele Camerei Deputaților – dar n-au ajuns. Până la urmă, numărul doi în stat, Alina Gorghiu, președinte interimar al Senatului, a fost cel mai înalt demnitar prezent la eveniment. Momentul festiv rămâne bifat și de ministrul Educației, Sorin Câmpeanu, singurul ministru venit la nuntă.

Popescu a chemat nume mari din Biroul Executiv al PNL, președinți de Consilii Județene și filiale teritoriale, secretari de stat, șefi de comisii parlamentare, dar și spuma administrației locale din Drobeta Turnu Severin și județul Mehedinți, de unde este originar.

N-a lipsit prim-vicepreședintele PNL, Iulian Dumitrescu, șeful CJ Prahova. Alt prim-vicepreședinte, europarlamentarul Dan Motreanu, a trecut scurt, apoi s-a dus la nunta fiicei senatorului Monica Anisie. Prietenul președintelui Iohannis, Michael Schmidt, patron la Automobile Bavaria, a fost și el, de asemenea, invitat. David Muniz, atașatul de afaceri american, la fel. Sau directorul Transgaz, Ion Sterian”, relatează captura.ro.