Circ la Ministerul Energiei. Virgil Popescu și-a suspendat conferința după ce în sală a apărut George Simion

UPDATE Ministrul Energiei, Virgil Popescu a venit la conferința de presă, care a fost întârziată mai bine de o oră, după ce liderul AUR a fost escortat în afara instituției.

„Ce a făcut domnul George Simion a fost o bătaie de joc la adresa instituțiilor statului. Nu este o coincidență că a vrut să oprească această conferință de presă. Astăzi a intrat în vigoare embargoul asupra petrolului rusesc și plafonarea de preț. S-au întîmplat două lucruri care limitează puterea economică a Federației Ruse. Domnul Simion este o trompetă a rușilor, o trompetă a lui Putin

A vrut să împiedice această conferință. De astăzi nu se mai importă țiței rusesc în statele europene. În țările G7 nu va putea fi vândut cu un preț mai mare de 60 de dolari. România nu a stat degeaba. S-au găsit surse alternative de aprovizionare. Nu vom avea probleme“, a spus Ministrul Energiei, Virgil Popescu.

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, trebuia să susțină luni la prânz o conferință de presă în care să explice ce înseamnă „taxa pe soare“. În sală și-a făcut apariția liderul AUR Gerorge Simion. El a reușit să intre în Mnisterul Energiei alături de jurnaliștii acredidați de Guvern. În replică, ministrul Energiei a trimis un secretar de stat care a anunțat că evenimentul se suspendă până când în sală vor fi prezente doar persoane acreditate.

Circ la minister

Liderul AUR a spus că a vrut să audă explicațiile ministrului Energiei cu privire la „Taxa pe soare“. După ce conferința a fost suspendată, George Simion a făcut declarații de la pupitrul oficial, după care a început să bată pe la ușile mai multor birouri în căutatea ministrului Energiei. În cele din urmă au fost chemați jardarmii, pentru a-l escorta pe lidrul AUR în exteriorul clădirii. Acesta însă a refuzat să părăsească sala de conferințe, dar s-a legitimat în fața jandarmilor.

„Sunt 100 de jandarmi în jurul Ministerului Energiei. Sunt un singur om, nu am fost violent, nici nu am adresat injurii. Nici nu am mai spus Virgil hoțul. Ministrul Energiei a dat bir cu fugiții. Eu doresc să particip la această conferință“, a spus Geroge Simion, potrivit Antena 3.

În cele din urmă liderul AUR a acceptat să părăsească clădirea și a fost escortat la ieșire de jandarmi.

Taxa pe soare

O nouă taxă propusă de ministrul Energiei a provocat un nou scandal pe scena politică. Aceasta vizează consumatorii casnici, dar și firmele care și-au montat panouri fotovoltaice. Mai exact, aproximatv 30.000 de persoane ar putea fi nevoite să plătească o taxă pentru cantitatea de energie pe care o produc lunar.

Această taxă a fost criticată dur de reprezentanții USR care au spus că, dacă va fi aplicată, va bloca investițiile în sistemele de energie verde. Și PSD a cerut explicații ministrului Energiei.

Virgil Popescu a spus că actul normativ care prevede această taxă este o transpunere a directivei primite din partea Parlamentului și Consilului European. Este vorba de directiva UE care se referă la promovarea utilizării energiei din surse regenerabile. Ministrul Energiei a susținut că această măsură trebuia pusă în practică, pentru că în caz contrar România ar fi riscat să intre în procedură de infringement. Taxa ar urma să intre vigoare după 2026.