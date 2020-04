Îndemnul „Stați acasă!” e bine înșurubat în mințile noastre. Ce nu ni s-a spus – și aici ar trebui urgent operată o completare – este la ce riscuri ne expunem dacă respectăm cuvânt cu cuvânt această indicație simplificată, ignorând o alta, esențială.

Teama de posibilitatea de a contacta boala care ne-a dat peste cap existențele i-a copleșit în asemenea măsură pe români încât temporizează, amână, de multe ori până este prea târziu, tratarea unor afecțiuni cronice sau continuarea unui tratament obligatoriu pentru o boală (grea) mai veche.

Izbucnirea focarului de infecție cu Covid-19 de la Spitalul Județean din Suceava a zdruncinat și mai mult încrederea cetățenilor în sistemul medical. „Decât să mă îmbolnăvesc mergând la doctor să mă consulte, mai bine amân cât pot, până trece criza” – este deviza a milioane de români. Una greșită, după cum a apreciat, în exclusivitate pentru evz.ro, medicul chirurg Narcis Copcă, managerul Spitalului Sfânta Maria din București.

Atenție la bolile cronice!

„Presiunea pacienților obișnuiți asupra spitalului românesc a scăzut. Nu mai vin oamenii la doctor, cum se spune. De ce? De frică! Trag de timp, amână, poate, poate o trece criza și scăpăm de virus. Abia după aceea voi merge, își spun oamenii. E firesc să se teamă, dar să nu scape din vedere altceva, mult mai important în acest context”.

Ce anume?

„Sunt afecțiuni cronice, precum un nodul la sân, o infecție etc., care trebuie tratate, nu temporizate. Și tratate la timp, pentru că dacă se pierd anumite secvențe de tratament acestea rămân pierdute pentru totdeauna. Starea pacientului poate degenera, se poate agrava. Nu vreau să sperii pe nimeni, dar ce poate face un medic astăzi într-un fel, nu mai poate face și a doua zi în același mod. Evoluția bolii dictează pașii”, ne-a explicat medicul Narcis Copcă.

Ratezi o etapă de tratament, șansele la viață scad

Ce facem, atunci, cu îndemnul „Stați acasă!”, pentru că oamenilor li s-au lipit aceste două cuvinte de cap? „E foarte bine că acest mesaj a fost înțeles și respectat, doar că ar mai trebui completat un pic. Stați acasă, dar când e nevoie să mergeți la medic, mergeți! Nu amânați! Nu vă neglijați sănătatea, oameni buni! Așa cum vă duceți să luați o pâine, puteți să veniți și la spital. Mai ales că aveți posibilitatea să alegeți unitatea medicală. Nu zice nimeni să mergeți la un spital unde tocmai ce-a izbucnit un focar, dar mai sunt și alte unități curate. Duceți-vă acolo! Românii trebuie să discearnă clar între ce face și ce trebuie să facă”, a avertizat chirurgul Narcis Copcă.

Și un exemplu concludent: „Ce faci cu o carie? Nu te duci la stomatolog, ea evoluează, riști să pierzi dintele. Implantul te costă apoi mii de euro. Nu cinci lei plus șapte lei plus cinci lei plus 10 lei – cât costă o mască, o bonetă, o pereche de șoșoni și un halat de protecție, să zicem. Doar că în cazul bolilor cronice nu mai este vorba doar de bani pierduți, ci de riscul pierderii vieții. Așadar, stați acasă, dar doar cei sănătoși! Cei bolnavi să vină să se trateze”.