Poliția din Constanța își dă cu stângul în dreptul. În urma scandalului postelectoral de la Mangalia în care candidatul independent Mohammad Murad a ieșit public și a anunțat că cere BEC anularea alegerilor pentru primăria municipiului, printre altele din cauza „abuzurilor” poliției, șefii de la județ au considerat că e bine să iasă cu un punct de vedere.

Dar nu cu explicații ci cu o declarație, scrisă și citită, marți după amiază, în fața presei.

În schimb, cel încătușat și dus la sediul Poliției Mangalia dă cărțile pe față și a explicat întregul episod, în excusivitate pentru evz.ro.

Așa cum a precizat evz.ro, actualul primar, Cristi Radu, a anunțat, în mod fals, că Mohammad Murad a fost reținut de polițiști, chiar în ziua alegerilor de duminică, fapt infirmat, oficial, de Poliția Română. Însă, informația a fost propagată de primar în spațiul public.

Prin intervenția de marți, IPJ Constanța mai degrabă s-a inculpat prin modalitatea de a încerca să se disculpe.

Nici vorbă de „interlopii” pomeniți de alegătorii din Mangalia, care i-au speriat de alegeri, sau de echipajele de poliție care opreau mașinile contracandidaților primarului în funcție.

Ce spune Poliția Constanța

Șeful Serviciului de Ordine Publică din IPJ Constanța, comisarul șef Laurențiu Carp a citit declarația. Iat-o:

„Având în vedere activitățile desfășurate de structurile M.A.I., pentru buna desfășurare a alegerilor locale, la nivelul județului Constanța au fost constituite 14 zone speciale de risc și un 12 filtre rutiere.

Astfel, în ziua alegerilor, au fost controlate peste 750 de autovehicule, în aceste zone de risc.

Una dintre zonele de risc, cea la care facem referire, a fost în municipiul Mangalia unde, în jurul orei 16.00, polițiștii au oprit în trafic un autoturism.

După stabilirea identității acestora, polițiștii au solicitat efectuarea unui control al autoturismului în cauză.

Menționez faptul că această măsură este prevăzută de art. 32, din Legea nr 192/2019.

Cei doi au refuzat, au încuiat autoturismul, moment în care la fața locului au venit mai mulți candidați la o primărie din județul Constanța, care au intervenit vehement în referire la măsura controlului autoturismului.

Ulterior, pasagerul autoturismului, care a declarat că este proprietarul de drept al acestuia, refuzând controlul autoturismului, a fost condus la sediu, fără a fi necesară măsura încătușării, unde a solicitat prezența unui avocat ales pentru continuarea verificărilor.

La sediul poliției, bărbatul a invocat faptul că se simte rău, motiv pentru care a fost solicitată intervenția unui echipaj de ambulanță, acesta fiind transportat la spitalul din Mangalia.

Avocatul solicitat s-a prezentat la sediul Poliției municipiului Mangalia, iar împreună cu polițiștii s-a deplasat la fața locului, unde a descuiat și condus autoturismul în curtea Poliției municipiului Mangalia, sprijinind la efectuarea controlului interiorului acestuia.

Urmare a controlului efectuat, în interiorul autoturismului a fost identificată suma de peste 160.000 de lei, dar și diverse înscrisuri, mai multe copii ale documentelor de identitate ale unor persoane, precum și fly-ere de campanie.

Suma de bani și documentele au fost ridicate, în vederea continuării cercetărilor, iar în cauză a fost întocmit un dosar de cercetare penală, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de coruperea alegătorilor.

Cu privire la informațiile vehiculate în spațiul public, referitoare la apelarea Serviciului Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, de către un bărbat, pentru a reclama fapte de fraudă electorală, fac precizarea că, în urma verificărilor efectuate la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, a reieșit faptul ca aceste informații sunt false”.

Ulterior, întrebările jurnaliștilor au fost inutile. Au primit același răspuns.

De unde a reieșit infracțiunea de corupere a alegătorului, aveați probe?

În cauză se efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal și ce va stabili, în continuare ce măsuri se vor lua.

Dar polițiștul din Mangalia îi spune celui oprit că „îmi întăriți suspiciunea că aveți ceva în mașină”. De unde avea dumnealui această suspiciune?

Cercetările vor fi făcute în cadrul dosarului penal, sub supravegherea unui procuror și atunci vor fi stabilite toate împrejurările în care s-au produs faptele.

Ce face IPJ Constanța în privința interlopilor din Mangalia?

Vă mulțumesc!

Sunt imagini în spațiul public cu presupusa mașină a candidatului și se aude pe filmare că se dau bani…

Repet, aceste aspecte se vor verifica în cadrul dosarului penal.

Nu ne spuneți nimic, domnule comisar șef?

Vă mulțumesc..La revedere!

Dezvăluiri în exclusivitate

Dar se pare că pe teren, realitatea a fost cu totul alta. Iată ce spune persoana despre care IPJ Constanța susține că nu a fost încătușată.

Cel pe numele căruia poliția a deschis un dosar penal pentru coruperea legătorului este chiar managerul grupului de firme al omului de afaceri Mohammad Murad. El încă mai dă credit polițiștilor de la Județ, ba chiar îi laudă pentru modul în care au sărit să îl ajute când a avut nevoie de asistență medicală. Într-o declarație, în exclusivitate pentru EVZ, managerul a spus că este însă decis să ceară investigarea polițiștilor din Mangalia.

„Mi s-a dovedit încă odată că Poliția Județeană nu cunoaște adevărul și lucrurile care se întâmplă la Mangalia, la Poliția care, se pare, că este a lui Cristian Radu (primarul), nu este poliția națională. Este subordonată direct primarului. Am fost încătușat și bruscat la secție. Avocatul meu va solicita filmările de acolo pentru că am vrut să imi aștept avocatul pentru a fi percheziționat.

Pentru că trecea timpul și am vrut să vină cei de la IPJ, care s-au comportat super, au fost civilizați, oameni cu care am putut să am dialog, în comparație cu Poliția lui Cristian Radu. M-au bruscat, m-au încătușat, se vede, se aude pe înregistrarea lor când îi rog să îmi lase cătușele mai largi pentru că mă doare, efectiv, am o operație la mână. Mi-au răspuns nonșalant că nu le pasă, că asta am vrut eu.

Al doilea aspect, da, aveam bani în mașină, am bani tot timpul, sunt managerul unei societăți care manageriază sute de milioane de euro pe an. Intâmplător acei bani erau ai mei, personali. Dacă mă opreau cu o zi înainte acei domni, care mă filau de o săptămână, găseau și mai mulți. Apucasem să dau avansul pentru un autoturism pe care urmează să îl achiziționez. Deci, în continuare dezinformare și abuz.

Pe acest fond, am solicitat și la 112, pentru că sunt cardiac. În 2013, am suferit un infarct miocardic. Am două stenturi și, efectiv, mi s-a făcut rău de la presiunile celor aserviți primarului. Și sunt sigur că, dacă nu veneau cei de la IPJ, nu aș fi beneficiat de acest lucru. Ei au chemat ambulanța, ei au dat dovadă de înțelegere și așa am ajuns să primesc îngrijiri medicale la Spitalul din Mangalia.

Voi cere conducerii IPJ Constanța să îl investigheze în mod direct pe subofițerul Cristian Bozolan, care este omul de casă al lui Cristian Radu”, a declarat, în exclusivitate pentru evz.ro, managerul candidatului independent la primăria Mangalia, omul de afaceri Mohammad Murad