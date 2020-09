Gabriela Firea a intrat în vizorul liderilor ALDE și PRO România.

Cei doi președinți ai formațiunilor politice au criticat atitudinea fostului primar după ce Gabriela Firea i-a acuzat că, din cauza lor, pentru că nu au făcut o alianță, a pierdut alegerile locale.

„Este artizanul distrugerii alianței de centru-stânga”, a spus Gabriela Firea despre Victor Ponta.

În replica, Victor Ponta i-a transmis că a fost trădată chiar din interiorul PSD, partidul care trebuia să o susțină.

„Să dai vină pe PRO România sau pe Călin Popescu Tăriceanu (chiar cu voturile noastre adunate tot pierdea) este doar o continuare a iluziilor și autoamagirilor care au dus la înfrângere!”, a transmis Victor Ponta.

În mesajul postat pe pagina sa de Facebook, liderul Pro România a precizat:

„Mă bucur că sunt liderul PRO România – și că voi fi în continuare doar PRO România !

Eu îmi recunosc greșelile – învăț din ele – și încerc să le îndrept! Nu am dat niciodată vină pe alții – ba chiar mi-am asumat și am plătit eu pentru relele altora / pentru că așa consider că trebuie să gândească și să se comporte un LIDER!”.

Apoi, a adăugat Victor Ponta, „experiență mea politică în PSD mi-a dovedit că întotdeauna loviturile au venit chiar din interior, chiar de la cei mai apropiați, chiar de la cei care îmi zâmbeau și îmi declarau public prietenia / Gabriela Firea e de prea mult timp în PSD că să nu fi învățat această regulă ( mai ales de când l-au exclus din PSD pe Premierul Sorin Grindeanu și pe noi cei care nu am vrut să dăm jos Guvernul PSD)!”.

În continuare, liderul Pro România a precizat că „dincolo de declarațiile publice politicianiste sper că știe foarte bine cine a „înjunghiat-o” cu premeditare chiar din PSD / să dai vină pe PRO România sau pe Călin Popescu Tăriceanu ( chiar cu voturile noastre adunate tot pierdea)este doar o continuare a iluziilor și autoamagirilor care au dus la înfrângere!”.

Toate minciunile și acuzele aberant plătite de unii lideri PSD la adresa PRO România vor avea din partea noastră un răspuns ferm / iar noi și vom demasca în continuare lor cu PNL / așa cum ne vom uită cu mare neplăcere la modul în care se „înjunghie” între ei ignorând interesele alegătorilor de Stânga / pentru acești alegători se va lupta și îi va reprezenta doar PRO România!”.

Călin Popescu Tăriceanu: „Gabriela Firea a refuzat alianța!”

Și liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, i-a transmis un mesaj Gabriela Firea, după pierderea Primăriei Capitalei.

Acesta o acuză pe Firea că ea a refuzat alianța care putea să îi aducă victoria.

„Gabriela Firea greșește atunci când caută vinovați pentru înfrângerea de la Capitală altundeva decât în propriile decizii! Alianța care putea să-i mai aducă un nou mandat de primar general a fost refuzată chiar de ea. Nu putem acum să acceptăm falsificarea adevărului doar pentru ca dna Firea să-și poată găsi scuze pentru dezastrul pe care l-a provocat la Capitală. ALDE, Pro România și PSD au fost în discuții foarte avansate pentru realizarea unei alianțe la alegerile locale, care ar fi urmat să se transforme într-o alianţă și pentru alegerile parlamentare”.

De altfel, precizează Călin Popescu Tăriceanu, „ALDE a realizat acest gen de alianțe cu PSD-ul într-o serie de județe, alianțe care în cele mai multe situații s-au dovedit de succes. În momentul în care s-a ajuns la alianța pentru București, dna Firea s-a împotrivit alianței, iar președintele PSD, dl Ciolacu, a declarat că nu vrea să-i impună o alianță pentru a nu fi considerat responsabil în cazul unui eșec! Nu am ajuns în acest impas pentru că noi la ALDE am fi condiționat cu ceva această alianţă, locuri pe listă sau alte funcții, ci pentru că lipsa de experiență a dnei Firea a împins-o spre această soluție. După cum am văzut în campanie a candidat atât de singură încât s-a ferit foarte tare și de propriul partid”.

„Decizia dnei Firea a fost una greșită și ea ne-a afectat pe toți cei care am fost în alianța de guvernare. Această decizie o lipsește acum de al doilea mandat și pe ea și pe alți colegi de la sectoare. Dacă am fi avut o alianţă, așa cum am propus, probabil că acum Vlad Voiculescu nu mai amenința primarii în funcție cu închisoarea. Dacă am fi avut o alianță, așa cum am propus, Dan Tudorache era primar la sectorul 1. Dacă am fi avut o alianță, așa cum am propus, Bucureștiul nu ajungea pe mâna unor demagogi!

Dar așa se întâmplă când disprețuieșți un ajutor dezinteresat doar pentru că ți se pare prea mic”, a scris Tăriceanu pe Facebook.

Gabriela Firea: „Victor Ponta dorește să fie președintele țării”

Gabriela Firea a declarat că „artizanul distrugerii alianței de centru-stânga este Victor Ponta, care dorește să fie președintele țării”.

Întrebată cum răspunde criticilor lui Călin Popescu Tăriceanu, care o acuză că nu și-a dorit o alianță la alegerile locale cu ALDE și Pro România și că a provocat „dezastrul” din București, Gabriela Firea a declarat:

„Cu toată dragostea, îl contrazic de această dată pe domnul președinte Călin Popescu Tăriceanu pentru care am o stimă deosebită, noi ne-am dorit foarte mult o alianță în București: PSD-Pro România-ALDE-PPUSL. Din păcate, din motive care nu ne pot fi nouă imputate ne-au împiedicat să facem o astfel de alianță”.

Referitor la Victor Ponta, Gabriela Firea a spus:

„Cred, de fapt, că artizanul distrugerii alianței de centru-stânga în București este domnul Victor Ponta, cel care urmează o carieră politică personală, dorește să fie președintele țării. Îi incomodam foarte mult și pe dumnealui, nu doar pe domnul Nicușor Dan, dacă aș fi câștigat primăria, pentru că așa se spune, că primăria Capitalei este o trambulină pentru prezidențiale”.