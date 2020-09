Mulți dintre foștii miniștrii din perioada când Liviu Dragnea conducea PSD au obținut scoruri extrem de mici, unii dintre ei chiar ridicole.

Reamintim că Liviu Dragnea a schimbat în mai puțin de doi ani, atunci când se afla la putere, 70 de miniștri în cele 26 de ministere pe care le are Guvernul.

O parte dintre aceștia au candidat, din partea PSD, pentru o funcție la alegerile locale din acest an.

Miniștri scoși pe linia moartă de electorat

Mihai Fifor, fostul ministru al Apărării Naționale și fost premier a candidat pentru funcția de primar la Arad.

Mihai Fifor si-a recunoscut înfrângerea duminică, printr-un mesaj postat pe Facebook.

„Pe fondul unei prezente extrem de scazute, cu un vot extrem de faramitat, am venit doar pe locul 3 la Primaria Arad. Regret fara indoiala o campanie frumoasa si un efort extrem al unei echipe de campanie extraordinare. Am invatat demult ca in politica cuvantul dezamagire nu exista: cred ca inainte de a gasi un primar pentru Arad mai important este ca timp de patru ani sa pregatim Aradul pentru un primar social-democrat. Din fericire, localitatile judetului ne-au adus multe satisfactii”, a scris Mihai Fifor.

El a încheiat o alianță electorală cu ALDE și PNȚCD, dar nu a reușit să convingă electoratul.

Răzvan Cuc a pierdut șansa să conducă Primăria Piatra-Neamț.

El a fost ministru al Transporturilor și infrastructurii. Răzvan Cuc a avut drept candidat pe liberalul Andrei Carabelea care a și câștigat competiția.

Razvan Cuc este din Giurgiu și a fost ales deputat, în 2016, pe listele filialei PSD Giurgiu.

După un scandal la această filial s-a transferat la Neamț.

Desemnarea lui Razvan Cuc drept candidat la Primăria Piatra-Neamț a determinat-o pe senatoarea Emilia Arcan, președintă a Organizației de femei a PSD Neamț, să demisioneze din partid.

Lupta pentru Primăria Constanța, una dintre cele mai aprige din țară

Felix Store, fost ministru al Transporturilor și Infrastructurii, a pierdut la alegerile pentru șefia CJ Constanța.

„A fost o zi lunga si la propriu si la figurat. O competitie electorala care, in ultima zi, a avut o desfasurare normala, cu exceptia unor mici incidente care nu au influentat negativ rezultatul votului. Chiar daca uneori rezultatele unor competitii nu iti convin, trebuie sa le accepti. Astazi, vointa electoratului a fost pentru dreapta. Imi doresc ca cetatean al orasului si judetului Constanta, cu riscul de a fi judecat pentru subiectivism, am convingerea ca am prezentat cel mai consistent portofoliu de proiecte. Este viata si dupa 27 septembrie, mergem inainte. Vom avea grija ca prin reprezentantii nostri in consiliile locale sa ramanem o echipa unita. Am convingerea ca primarul Decebal Fagadau era o optiune extraordinara pentru municipiul Constanta, una electorala. Ne vom corecta, vom restarta ceea ce este de restartat”, a spus Felix Stroe.

Mircea Titus Dobre, fost ministru al Turismului, a candidat, tot la Constanța, dar pentru funcția de primar. De asemena, a pierdut lupta . Primaria Constanta a fost câstigată de candidatul liberal Vergil Chițac.

Mircea Titus Dobre a candidat din partea Pro România pentru Primaria Constanța

„La Constanta nu va exista alianta PRO Romania – PSD. Exclus! Timpul ne va demonstra. Ce sa spuna si Tariceanu? Nu mai are parlamentari, nu mai are identitate. Normal ca PSD vrea sa ne duca in derizoriu, sa ne lipeasca de ei”, a spus Mircea Titus Dobre.

Bogdan Trif, fost ministru al Turismului, a pierdut la Consiliul Județean Sibiu

El este liderul filialei județene a PSD și a candidat la funcția de președinte al Consiliului Județean Sibiu. La aceste alegeri Trif a obținut doar 14,99%

Nici traseismul politic nu l-a ajutat

Adrian Țuțuianu, fost ministru al Apărării, a pierdut la Consiliul Judetean Dâmbovița

Adrian Tutuianu a fost ales pe listele PSD ca senator de Dâmbovița în Parlamentul României în mandatele 2008-2012 și 2016-2020 din partea alianței PSD + PC.

La începutul anului 2019, Țuțuianu a intrat în Pro România pentru că „ avut o colaborare foarte buna cu Victor Ponta”.

„Nu m-am dus aiurea, am venit alaturi de Pro Romania din doua motive. Am avut in calitate de presedinte de organizatie, dar si de presedinte de CJ o relatie excelenta cu Victor Ponta. Sunt oameni cu care am lucrat, Nicu Banicioiu, Daniel Constantin, ii cunosc pe toti care constituie nucleul de baza al partidului, si acest lucru a fost un criteriu pentru mine. In al doilea rand, 20 de ani m-am identificat cu o politica social-democrata si consider ca astazi alternativa corecta la PSD este Pro Romania. Am venit alaturi de oameni pe care ii cunosc si promoveaza acelasi tip de politici pe care le impartasesc si eu”, a subliniat Tutuianu.

„Vreau, in primul rand, sa multumesc dambovitenilor, vreau, in al doilea rand, sa multumesc echipei PSD Dambovita (…). La nivelul judetului, PSD a castigat 63 de primarii. In Targoviste, primarul Cristian Stan a castigat cu peste 65%, am castigat municipiul Moreni, orasele Pucioasa si Fieni, de asemenea 59 de comune. Dintre localitatile pe care le-am castigat cu oameni noi vreau sa amintesc Aninoasa, Doicesti si Dobra. PSD a castigat si in trei localitati unde erau primari ai altor partide: Lucieni, Pucheni, unde au fost primari PNL, si Hulubesti, unde a fost primar ALDE”, a declarat, deputatul Corneliu Ștefan.

Ilan Laufer, fost ministru pentru Mediul de afaceri, un scor ridicol la Primaria Capitalei

El a fost „inustrul” necunoscut pentru electoratul bucureștean. A candidat la Primăria București din partea FIN și a obținut 0,1% din voturi la Capitală.

Ilan Laufer a fost ministru PSD al IMM-urilor și consilier al Vioricăi Dăncilă, potrivit ziare.com