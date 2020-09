Liderul PSD a postat următorul mesaj duop închiderea urnelor: „Pe fondul unei prezențe extrem de scăzute, cu un vot extrem de fărâmițat, am venit doar pe locul 3 la Primăria Arad.

Regret fără îndoială o campanie frumoasă și un efort extrem al unei echipe de campanie extraordinare. Am învățat demult că în politică cuvântul dezamăgire nu există: cred că înainte de a găsi un primar pentru Arad mai important este ca timp de patru ani să pregătim Aradul pentru un primar social-democrat. Din fericire, localitățile județului ne-au adus multe satisfacții.

Rămânem cu Lipova și Chișineu-Criș, am făcut impresie la Pâncota, iată trei orașe deosebit de importante care rămân ale noastre. Am adăugat localități noi Secusigiu, Târnova, Dezna, Apateu și am păstrat altele dar probabil aveți o listă completă a lor. Cam aceasta este situația, ne vom așeza zilele următoare, vom trage concluzii și vom intra direct într-o nouă campanie”.