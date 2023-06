Dezvăluiri explozive. Cum a aflat soția lui Arnold Schwarzenegger că vedeta are un copil „din flori” cu menajera

Actorul Arnold Schwarzenegger, în vârstă de 75 de ani, a avut o aventură cu menajera lor, Mildred Baena, iar ea l-a născut pe fiul lor, Joseph Baena, în vârstă de 25 de ani, în 1997. În timpul unei sesiuni de consiliere matrimonială din 2011, terapeutul le-a spus: „Astăzi Maria vrea să fii foarte precis în legătură cu ceva”, potrivit The Sun. — Vrea să știe dacă ești tatăl lui Joseph”.

Fostul guvernator al Californiei a spus: „Am crezut că mi s-a oprit inima. Și apoi am spus adevărul. — Da, Maria. Joseph este fiul meu. Evident, a fost zdrobită de asta”. Vedeta a explicat că la început, atât el însuși, cât și Mildred au presupus că copilul este al soțului ei, Rogelio, iar ea a continuat să lucreze pentru familia Schwarzenegger. „La început chiar nu știam, dar cu cât creștea copilul, cu atât mi-a devenit mai clar.”

„A fost atunci doar o chestiune de – cum să ținem asta sub tăcere?”, a declarat Arnold Schwarzenegger într-un fragment din documentar, potrivit The Sun.

Arnold Schwarzenegger a cunoscut-o pe nepoata lui J.F.K.

Actorul s-a încrucișat pentru prima dată cu Maria Shriver, nepoata celui de-al 35-lea președinte al Statelor Unite, John F. Kennedy, la un meci de tenis în august 1977. Cei doi s-au logodit după ce Arnold i-a propus lui Shriver în țara sa natală, Austria, în 1985. Fostul cuplu s-a căsătorit anul următor, în 1986, în timpul unei ceremonii romantice la casa familiei Kennedy din Massachusetts și a exprimat că a fost „cea mai mare nuntă la care am fost vreodată”.’

Pe parcursul căsniciei lor de 25 de ani, cei doi le-au avut pe fiicele Katherine, acum în vârstă de 33 de ani, și pe Christina, în vârstă de 31 de ani, precum și pe fii, Patrick, în vârstă de 29 de ani, și Christopher, în vârstă de 25 de ani, care s-a născut cu doar câteva zile înainte ca celălalt fiu al său, Joseph, să fie născut.

În ceea ce privește aventura, Arnold a recunoscut că a fost „cel mai mare eșec” al lui și a declarat: „Am provocat destulă durere familiei mele, din cauza nenorocirii mele. Toată lumea a trebuit să sufere. Maria a trebuit să sufere, copiii au avut de suferit, Joseph, mama lui, toată lumea. Starul True Lies a dezvăluit: „Va trebui să trăiesc cu asta pentru tot restul vieții mele”. În urma aventurii, Mildred și-a părăsit soțul, iar Schwarzenegger a avut grijă atât de ea, cât și de Joseph, cumpărându-le o casă cu piscină în California în 2010.

Divorțul a venit în 2011

Menajera s-a retras în 2011, în același an în care Maria și-a încheiat relația cu Arnold, determinând separarea lor. Ea a cerut divorțul în iulie 2011, care nu a fost finalizat oficial decât 10 ani mai târziu, în 2021. „Oamenii își vor aminti succesele mele și își vor aminti și eșecurile mele. Am avut eșecuri în cariera mea, dar aceasta a fost o dimensiune cu totul nouă a eșecului. Sunt foarte fericit în această poveste tristă că eu și Maria am putut să creștem copiii bine’, a declarat fostul culturist profesionist, citat de Daily Mail

Schwarzenegger a împărtășit lucruri pozitive despre fosta lui soție și a declarat: „Cred că nu este nimic mai important decât să ai un partener bun lângă tine și, la fiecare pas, Maria a fost exact asta. Avem o relație cu adevărat grozavă. În orice fel de zi importantă suntem împreună ca familie și toată lumea este cu adevărat fericită”, dar a recunoscut că, „nu mai este ceea ce a fost, momentul în care am fost cu toții împreună sub un singur acoperiș ca familie”.

După despărțirea lor, atât Arnold, cât și Maria au menținut o relație normală, de la participarea la absolvirea copiilor până la sărbătorirea zilelor de naștere împreună. Arnold a mai dezvăluit că este „foarte mândru” de fiul său, Joseph, care este și actor și culturist, la fel ca propriul său tată. L-am văzut pe Joseph devenind o ființă umană fantastică.

Fiul din flori nu este acceptat de frații și surorile sale

„A fost greșit ceea ce am făcut, dar nu vreau ca Joseph să creadă că nu este binevenit în această lume pentru că este foarte binevenit și îl iubesc. S-a dovedit a fi un tânăr extraordinar’, a adăugat vedeta de la Hollywood.

În timp ce Schwarzenegger împărtășește dragostea în mod egal între cei cinci copii ai săi, o sursă a declarat recent pentru Page Six, la sfârșitul lunii trecute, în mai, că cei patru copii ai săi pe care îi are cu Maria „nu-l iubesc” pe fratele lor vitreg, Joseph. „Este păcat, deoarece este un copil foarte bun, iar Arnold l-a tratat întotdeauna ca pe toți ceilalți copii ai săi – foarte corect. Dar, indiferent de motiv, ceilalți copii iau [afacerea] pe Joe.

Documentarul Netflix , Arnold, va fi difuzat la sfârșitul acestei luni, miercuri, 7 iunie, în trei părți.

Pe lângă faptul că devine sincer despre aventura sa și căsătoria eșuată cu Shriver, documentarul va urmări, de asemenea, ascensiunea sa la faimă ca culturist și joacă în blockbuster-urile de la Hollywood, precum și despre acuzațiile de hărțuire sexuală și devine guvernator al Californiei din 2003 până în 2003. 2011.