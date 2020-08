Ajuns la 73 de ani, Arnold Schwarzenegger se pare că s-a cuminţit silit fiind de vârstă, dar când era în putere, femeile erau un hobby pentru el.

Odată cu faimă care a venit datorită filmelor sale de la Hollywood, de-a lungul timpului au apărut multe dezvăluiri despre apucăturile sale din tinereţe.

Despre ele a vorbit deschis chiar actorul şi fostul guvernator al Californiei, dar la fel de deschis au vorbit şi câteva dintre cele care au trecut prin patul lui.

Daily Star Online a făcut o radiografie despre viaţa amoroasă a lui Schwarzenegger şi a readus la suprafaţă câteva cazuri de notorietate.

Pornind de la relațiile deschise până la amor de 5 ori pe zi, un copil secret, o orgie la o sală de forţă, descoperim că Arnie a bifat tot în materie de amor.

Fosta iubită Sue Moray a declarat spre exemplu că ea şi Arnise erau într-o relație deschisă.

El a cunoscut-o pe care care era asistenta unei coafeze pe plaja Venice în iulie 1977, dar ambii au fost liberi să se vadă alte persoane. Aşa le-a fost înţelegerea…

„Am fost credincioși când am fost amândoi în LA (ea era din Beverly Hills) dar când era în afara orașului, am fost liberi să facem tot ce ne-am dorit”, a declarat Sue.

Mai târziu în același an, se pare că Arnold s-a apropiat de altcineva, în timp ce a început să se vadă şi cu Maria Shriver.

Sue a spus pentru Evening Standard, în 2003, că alți parteneri au fost „parte a pornirilor dintre noi”.

Ea a completat: „El mi-ar spune. Atunci i-aș spune şi eu. Dar când am făcut-o, el a chiar s-a înfuriat. Tot ce a spus vreodată despre (Shriver) a fost că ea era «doar o prietenă», dar nu l-am crezut.”

Într-un interviu din 1977 pentru revista Oui, când Arnold avea 29 de ani, el a dezvăluit că s-a angajat într-un „gang bang” cu alți culturisti.

Arnold şi soţia lui Stallone au încercat totul în pat! Mai tare ca-n filmele pentru adulţi

În articolul intitulat „Arnold Schwarzenegger despre secretele sexuale ale culturiştilor”, el a descris o sesiune de sex în grup într-o sală de sport din Veneția.

Intervievatorul l-a întrebat dacă se referă la un „gang bang” și el a confirmat. Cu toate acestea, a adăugat că nu a fost «toată lumea», ci doar culturisti care erau dispuși să facă sex în fața altor bărbați.

Arnie a făcut referiri la comentariile sordide din 2003, de la începutul campaniei sale politice, considerându-le „nebune și scandaloase”, dar n-a negat.

El a precizat la un post de radio din Sacramento: „Niciodată nu mi-am trăit viața pentru a fi politician. Nu mi-am trăit niciodată viața pentru a fi guvernatorul Californiei.

Evident, am făcut declarații care erau jalnice, nebunești și scandaloase și toate aceste lucruri, pentru că așa am fost mereu.”

La un an după bomba cu „gang bang”, Arnold a fost pregătit să pozeze într-o şedinţă sălbatică pentru revista Playgirl.

El a spus în cartea lui că ar fi fost pregătit pentru o „sală tradițională de bere, dar în loc de femei germane masive care serveau halbele de bere… ar fi fost fete tinere sexy cu sânii goi.”

Până atunci, el se implicase deja într-o relație cu Maria Shriver şi susține că ea l-a şi convins să achite 7.000 de dolari pentru a opri publicarea acelui pictorial.

Musculosul a spus că nu era gelozie în solicitarea Mariei, ci aceasta se gândea la cariera sa.

„Am crezut că vrei să intri în filme?”, l-a întrebat ea la acea vreme. „Așadar, dacă vă puneți cu fetele alea și cu ţâţele lor agățate, asta va face producătorii să spună: «Hei, uau! Îl vreau pe acest tip!» Mă îndoiesc.

Care este obiectivul tău pentru a face asta? Deoarece nu există niciun obiectiv și nu va duce nicăieri, ucide-l”, i-ar fi spus cea de care a divorţat în cele din urmă.

Cu toate acestea, Arnold a pozat deja pentru revista After Dark în 1977, care a avut o mulțime de fani ai comunităţii gay.

În anul 2013, Tom Arnold, prietenul lui Arnold, a afirmat că vedeta a făcut sex de cinci ori pe zi, ca o modalitate de a se menține în formă.

Starul din True Lies a declarat pentru Daily Star: „Arnie are o impuls sexual extraordinară. Există femei care vin peste tine. Nu este singur. Are însoțitoare.

Are multe nevoi și consideră că aceasta parte face parte din fitness. De cinci ori pe zi, după cum spune el.

Este un număr bun. Multe femei nu vor face asta, dar el este într-o formă grozavă.”

Afirmațiile au venit după ce Arnold s-a despărțit de soția sa Maria Shriver după 25 de ani de căsătorie.

La rândul ei Brigitte Nielsen a susținut că ea și Arnold „au încercat fiecare act sexual” în timpul aventurii lor după ce s-au întâlnit pe platourile filmului Red Sonja.

În cartea ei, You Only Get One Life, vedeta daneză a detaliat legătura de scurtă durată cu Arnold.

sursa: Daily Star