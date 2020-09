Vergil Chițac, noul primar ales al Constanței, spune că a depășit deja momentul din campania electorală când ar fi fost supus unui adevărat linșaj mediatic pentru că are „stomacul tare”. Într-un interviu pentru EVZ, senatorul liberal își prezintă planurile pentru administrarea orașului Constanța. El clarifică și „adevărurile„ despre informațiile care i-au „poluat„ campania electorală, dând asigurării că 99,99% din ceea ce s-a spus și scris a fost fals și distorsionat. Singurul răspuns rămas în aer este legat de eventuala preluare de către Vergil Chițac a conducerii organizației municipale a PNL Constanța.

Liberalul Vergil Chițac și-a dorit să ajungă primar pentru că este un „patriot constănțean”. Decât parlamentar, mai bine primar al Constanței. „Vă rog să nu o luați ca o aroganță, dar eu nu mă consider, neapărat, un om politic. Eu, mai mult, sunt, așa, un misionar care luptă pentru constănțeni și pentru dreptatea lor. Și cred că, în ultimii doi ani de zile, mai ales în zona asta civică, cât am putut, am arătat lucrul acesta”, declară Vergil Chițac. Zona civică înseamnă de fapt Asociația „Constanța Altfel”, cunoscută pentru acțiunile în instanță împotriva primăriei Constanța, mai ales pe probleme de urbanism.

Cu excepția a cinci ani, cât timp a fost plecat în timpul facultății, la Galați, unde a făcut Construcții Navale, Vergil Chițac a trăit numai la Constanței, a prins toate vremurile bune ale orașului. „Știți ce boemie era în Constanța și că, până în 1990, și chiar după 90, chiar pe aici prin Constanța pătrundea occidentul. Și Constanța era un oraș cosmopolit și eram mândri să spunem că suntem constănțeni. Și dacă aș face, acum, o comparație cu Clujul, situația era exact invers în 1990. Și uitați unde a ajuns Clujul, fără infrastructura și potențialul și resursele noastre, și uitați-vă unde a ajuns Constanța”, spune noul primar.