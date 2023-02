Dezvăluiri din culisele echipei Steaua București. Cum l-a pedepsit Victor Pițurcă pe un fost iubit al Biancăi Drăgușanu. Video

Cantonamentele organizate de Victor Pițurcă pentru tinerii fotbaliști de la Steaua București erau adevărate coșmaruri. Fostul jucător Florin Gardoș, a dezvăluit ce se întâmpla în sesiunile de pregătire și cât de greu era să ții pasul ca sportiv. La ani distanță de acea perioadă, Gardoș a povestit ce a pățit un fost iubit al Biancăi Drăgușanu care „a călcat pe bec”, într-un astfel de cantonament.

„Cantonamentul a fost un coșmar. Pe lângă că era fizic foarte greu, cu trezit la 7, pe nemâncate, plecam dormind cu atocarul spre teren. Era cel mai greu antrenament la 7 dimineața. Erau regulile foarte stricte”, a povestit fostul jucător de fotbal, de la Steaua București.

Florin Gardoș a mai povestit ce a pățit colegul său de echipă Răzvan Stanca, iubit al Biancăi Drăgușanu, care a încălcat regulile „Satanei”, așa cum i se mai spunea lui Pițurcă.

„O fază amuzantă a fost când la ora 22 se dădea stingerea seara, nu aveai voie televizor, laptop. Era obligatoriu să închizi tot și ne puneau să ne ținem cartelele pe exterior, să poată intra cine vrea în cameră”, a relatat Florin Gardoș.

Ce a pățit iubitul Biancăi Drăgușanu în cantonament

Iubitul Biancăi Drăgușanu a fost prins uitându-se pe laptop, după ora stingerii și a fost amendat cu 500 de euro, ca să nu i se confiște laptopul. Mai mult, Victor Pițurcă l-a scos în fața în fața celorlalți jucători și i-a făcut morală pentru că a încălcat regulile

„Unul dintre colegi în acea perioadă fusese într-o relație cu Bianca Drăgușanu. E vorba de Stanca, portarul. Pe la 22:15, nea Piți, pac cartela, Stanca cu laptopul în față, în direct la o emisiune TV Regula era că laptopul era confiscat. Atunci, Stanca și-a luat amendă 500 de euro. Am făcut ședință după aceea și ne-a dat exemplul lui de așa nu”, a declarat Florin Gardoș.

Primul antrenament la Steaua București

Tot din acea perioadă, Florin Gardoș a povestit despre primul antrenament de la Steaua București, o echipă de fotbal la care evoluau jucători importanți precum Bănel Nicoliță, Bogdan Stancu, Pantelis Kapetanos sau Cristian Tănase.

„A fost ceva deosebit pentru mine, mai ales ținând cont de faptul că veneam din Liga a doua. Nu cunoșteam nici un jucător din Liga 1 și am ajuns direct la Steaua. Marele avantaj a fost că era Eric Bicfalvi, din zonă de la mine, și ne știam, fiind rivali la juniori, în județ”, a povestit fostul fotbalist.

Gardoș a spus că nu a îndrăznit să meargă singur la primul antrenament și, astfel, l-a sunat pe Eric Bicfalvi, care i-a făcut intrarea în vestiar.

„El știa că am semnat și că urmează să ajung la echipă. Eu dormeam acolo la stadion, l-am sunat pe el și i-am zis că eu nu cobor din cameră până nu vine el în vestiar. Îmi era rușine, eram timid. Era Tănase, Bogdan Stancu, Capetanos, Bănel. Am așteptat să vină de acasă și am intrat odată cu el”, a povestit Florin Gardoș, la podcastul „Fiță cu Adiță”.

Florin Gardoș a fost unul dintre cei mai valorși jucători de fotbal de la Steaua, Concordia Chiajna, dar și de la Southampton, din Anglia.