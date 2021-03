Un studiu publicat în New England Journal of Medicine a arătat că vaccinul Pfizer este capabil să neutralizeze varianta P1. Lansarea vaccinului în Brazilia a înregistrat progrese lente, doar patru procente din populație primind prima doză. Experții au spus că pandemia va continua atât timp cât variantele rămân necontrolate.

Colegul nostru Mirel Curea a anunțat că a luat virusul Covid 19 după vaccinare. Însă a subliniat că, datorită vaccinului, nu a făcut o formă gravă Iată postarea sa de pe FB:

Marți, ieri, am ieșit pozitiv la testul Covid. În mod cert, am luat virusul de la Teo. Puțin roșu în gât și usturimi în nas am avut de vinerea trecută, dar duminică-luni, părea că totul trece.

În noaptea de luni spre marți mi-a dispărut mirosul. Mi-am făcut testul marți: pozitiv. Semnelor care au apărut de vineri nu le-am dat atenție, mi-am zis că am răcit nițel prin curte, pentru că eram vaccinat cu schema completă. Greșit!