Deținutul care a fugit de sub escortă a fost prins. Au trecut 14 zile de când bărbatul a reușit să iasă din aeroport și să se facă nevăzut

După 14 zile de căutări, deținutul care a fugit de sub escorta poliției de frontieră a fost prins. Luni, în jurul orei 16:00, bărbatul în vârstă de 37 de ani dat în urmărire a fost surprins în apropierea unei secții de poliție din Timiș.

Tânărul are o condamnare de de un an și șase luni pentru infracțiuni la regimul rutier. Deținutul fusese adus în țară de la Londra atunci când a reușit să scape de sub escortă.

„La data de 3 ianuarie 2022, ora 16:00, poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale au depistat, în proximitatea sediului IPJ Timiş, un bărbat, de 37 de ani, care era urmărit, pe numele căruia Judecătoria Sânnicolau Mare a emis un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea, fiind condamnat la pedeapsa de 1 an şi 6 luni de închisoare, pentru săvârşirea de infracţiuni la regimul rutier”, a transmis, luni seară, IPJ Timiş.

„În momentul depistării, acesta a declarat că intenţiona să se predea”, a mai transmis IPJ Timiş, scrie news.ro.

Deținutul care a reușit să scape de sub escorta polițiștilor de frontieră a fost depus în Penitenciarul Timișoara, în vederea executării pedepsei.

Bărbatul a fugit de sub nasul polițiștilor relaxat, cu mâinile în buzunare

Reamintim că bărbatul a fost adus de la Londra pe 21 decembrie, cu o aeronavă care a aterizat pe aeroportul Avram Iancu din Cluj. În timpul verificărilor, a profitat de neatenția ofițerilor care îl supravegheau și s-a amestecat în mulțime, reușind să iasă din aeroport. A luat un taxi și s-a făcut nevăzut, coborând din acesta la primul semafor, fără să plătească.

Imaginile din aeroport l-au surprins pe deținut mergând relaxat pe lângă punctul de control, cu mâinile în buzunare. Imediat după ce s-a dat alarma cu privire la evadare, bărbatul a fost dat în urmărire.

„Participăm alături de Poliție la căutarea acestuia, încă de seara trecută, atât prin echipaje de jandarmi independente, cât și prin jandarmi care fac parte din patrule mixte cu poliția”, a declarat pe 22 decembrie Ramona Igna, sublocotenent Gruparea Mobilă de Jandarmi Cluj.

Superiorii polițiștilor de frontieră sub escorta cărora se afla deținutul au deschis o anchetă pentru a se stabili cum a fost posibil ca acesta să le scape de sub nas.